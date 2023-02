Kulesza zdradza kulisy rozmów z Piszczkiem. "W pierwszej wersji zaakceptował ofertę"

Fernando Santos od niedawna przebywa już na stałe w Polsce i przygotowuje się do pierwszego meczu na ławce reprezentacji. Zostało już niewiele czasu, a Portugalczyk wciąż nie skompletował sztabu szkoleniowego. Wiele mówiło się o tym, że jego asystentem mogą zostać Łukasz Piszczek lub Tomasz Kaczmarek.

Cezary Kulesza wypowiedział się o Łukaszu Piszczku

Ostatecznie żaden z nich nie będzie pracował w reprezentacji Polski. Zdaniem Sebastiana Staszewskiego, Piszczek odmówił Santosowi, ponieważ nie mógłby pogodzić pracy w kadrze z pozostałymi obowiązkami. Były trener Lechii z kolei powiedział, że temat jego pracy w kadrze nie jest już aktualny. Szerzej o kulisach tych spraw wypowiedział się prezes PZPN Cezary Kulesza.

- Polscy asystenci na pewno będą. Łukasz Piszczek po rozmowie z Fernando Santosem nie przyjął naszej propozycji. W pierwszej wersji Łukasz zaakceptował naszą ofertę. Po dłuższym namyśle jednak zadzwonił i powiedział, że rezygnuje. Nie podał przyczyny, dlaczego. Co do Tomasza Kaczmarka, on również rozmawiał z trenerem, ale ten stwierdził, że taki profil trenera jest już w jego sztabie. Fernando Santos chce trenera, który dopiero zaczyna swoją karierę - powiedział Kulesza w programie "Pogadajmy o Piłce" na kanale YouTube Meczyki.pl.

Jednym z kandydatów do sztabu Fernando Santosa w reprezentacji Polski jest również Grzegorz Mielcarski. Kulesza poruszył także jego temat. - Fernando Santos widzi go w swoim sztabie trenerskim. Musimy jednak odbyć z nim rozmowę. Wtedy będzie więcej wiadomo - dodał.

Pierwszy mecz pod wodzą Santosa reprezentacja Polski rozegra 24 marca z Czechami w eliminacjach do Euro 2024. Trzy dni później zmierzy się z Albanią. Powołania na te mecze zostaną wysłane 5 marca. Pozostałymi rywalami Polaków będą Wyspy Owcze i Mołdawia.

