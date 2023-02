Lewandowski może być zagrożeniem dla Santosa. Legenda grzmi. "Nie jest wyrocznią"

Fernando Santos przygotowuje się do najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski. Będzie to jego debiut na stanowisku selekcjonera naszej kadry. Jego pierwszymi rywalami będą Czechy i Albania. Z pierwszym rywalem Polska zagra 24 marca w Pradze. Kolejne spotkanie odbędzie się 27 marca w Polsce. Jeszcze nie wiadomo jednak, czy w Warszawie, czy PZPN wybierze inną lokalizację. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach.

Santos musi rządzić twardą ręką. Legenda przestrzega przed Lewandowskim

Do pierwszego meczu jeszcze miesiąc, ale Grzegorz Lato już teraz przestrzega Fernando Santosa przed możliwymi trudnościami. W tym miejscu zwraca uwagę na jeden szczególny "problem". - Na pewno nie może sobie pozwolić na to, by zawodnicy nim rządzili. Zasady muszą być jasne jak na statku. Paragraf 1: kapitan ma zawsze rację. Paragraf 2: jeśli nie ma racji, patrz paragraf 1. I koniec! Zawodnicy dostają założenia taktyczne i mają je realizować! - grzmiał były reprezentant Polski i król strzelców mundialu w 1974 roku w "Super Expressie".

Fernando Santos zamieszkał już w Warszawie, co deklarował od momentu podpisania kontraktu z PZPN. Wybrał się także na mecze ekstraklasy. Odbył też spotkanie z Robertem Lewandowskim, kapitanem reprezentacji Polski. Szczegóły ich rozmowy nie zostały ujawnione, ale w trakcie wizyty obaj zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. A to właśnie w tym zawodniku Lato widzi największe trudności.

- Nie neguję jego klasy. To kawał zawodnika. Ale nie może być we wszystkim wyrocznią! - apeluje Lato. Być może jest to nawiązanie do sytuacji z mundialu w Katarze, gdy media donosiły, że Lewandowski otwarcie krytykował Czesława Michniewicza i rzekomo miał też bez słowa opuścić jeden z treningów. Na tę sytuację zareagowało już środowisko piłkarza.

Lato wykorzystał okazję i wbił też szpilkę samemu Lewandowskiemu. Wrócił do meczu z Argentyną w fazie grupowej mundialu w Katarze. - Niczego się nie osiągnie bez biegania. Nie wystarczy stanąć i machać rękami. A w meczu z Argentyną Robert nie zrobił nawet jednej 50-metrowej przebieżki - skwitował.

W najbliższym czasie Santosa czeka więcej podróży. Jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, selekcjoner ma się udać do Grecji, a następnie do Poznania na rewanżowe starcie Lecha z norweskim FK Bodo/Glimt w 1/16 Ligi Konferencji Europy. Jego asystenci również będą śledzić zmagania Polaków w innych klubach.

