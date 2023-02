Santos skreślił polskiego kandydata na asystenta. Kulesza potwierdza. "Grzecznie"

Fernando Santos na dobre rozpoczął pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Doświadczony szkoleniowiec jest już na stałe w naszym kraju, a w ostatni weekend odwiedził trzy ekstraklasowe stadiony, oglądając w akcji ewentualnych kadrowiczów.

Łącznik ze związkiem

Choć Cezary Kulesza podkreśla, że Santosowi ufa, to jednak prezes PZPN zdecydował się dodać do sztabu łącznika między kadrą a zarządem związku. Został nim Radosław Michalski, a Portugalczyk z taką nominacją nie miał problemu.

- To nie tak, że kogoś na siłę wrzucamy do kadry. Poza tym, Radek nie będzie uczestniczył w żadnym podziale premii. W PZPN już wcześniej byli delegowani członkowie zarządu do reprezentacji, przypomnę choćby Marka Koźmińskiego, który jeździł z naszą kadrą za kadencji Adama Nawałki - powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z Polsatem Sport.

Poszukiwania asystentów

W ostatnich tygodniach bardzo dużo mówiło się także o poszukiwaniach polskich asystentów Fernando Santosa. Początkowo faworytami byli Łukasz Piszczek i Tomasz Kaczmarek, lecz obaj wypadli z obiegu w ostatnich dniach. Według Kuleszy nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż z Portugalczykiem będzie współpracował jeden Polak i nikt na siłę nie będzie zatrudniać kolejnych członków sztabu szkoleniowego.

- Kandydatura Łukasza Piszczka była zaakceptowana przez PZPN i przez trenera Santosa, ale my za Łukasza nie zdecydujemy. To jego wybór, który należy uszanować. Podkreślam, kierunek był dobry, ale nie zmuszę nikogo do pracy w reprezentacji. Łukasz ma swoje sprawy na głowie. Podziękował grzecznie i tak się ta sprawa zakończyła. W przypadku Kaczmarka oparliśmy się na opinii trenera Santosa, on uznał, że asystenta wypełniającego takie funkcje już ma. To nie tak, że sztab będzie bez Polaków. Pamiętajmy, że do grona współpracowników Fernando Santosa dołączył trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk - dodał Kulesza.

Problemy z obroną

Obecnie najsłabiej obsadzoną formacją w reprezentacji jest linia obrony. Praktycznie wszyscy podstawowi gracze, z Mattym Cashem, Jakubem Kiwiorem i Kamilem Glikiem, nie grają w klubach, co przed pierwszymi meczami eliminacji Euro 2024 stanowi duży problem. Mimo to, Cezary Kulesza jest spokojny o spotkania z Czechami i Albanią, gdyż nowy selekcjoner doskonale wie, co musi zrobić.

- Trener ma zdiagnozowaną sytuację, ale też po to go zatrudniliśmy, aby te problemy rozwiązywał. Żaden z nas nie ma wpływu na wybory piłkarzy, którzy często decydują się na przejście do takich klubów, w których nie grają. Zmieniają barwy dla prestiżu, korzyści finansowych, ale ich forma sportowa często na tym cierpi. Nie zapominajmy o Mateuszu Wietesce, który gra regularnie w silnej lidze francuskiej. Mateusz radzi sobie dobrze i wszystkie mecze gra od deski do deski. Do bram kadry puka też Maik Nawrocki z Legii, który w meczu z Cracovią strzelił gola. Jestem dobrej myśli - powiedział Kulesza w wywiadzie.

Reprezentacja Polski wróci do gry w drugiej połowie marca. Wówczas naszych piłkarzy czekać będą trudne mecze z Czechami i Albanią. Dwa zwycięstwa przybliżyłyby kadrę Fernando Santosa do awansu na Euro.