Media: Tam może zamieszkać Fernando Santos. Przyłapany. Prestiżowe osiedla

Fernando Santos 24 stycznia objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Już podczas oficjalnej prezentacji padły zapowiedzi, że nowy szkoleniowiec zamieszka u nas w kraju. Od tego czasu w Warszawie trwają poszukiwania odpowiedniego miejsca. Ostatnio przybrały one na sile. "Super Express" opublikował zdjęcia, na których widać Portugalczyka, wysiadającego przed luksusowym apartamentowcem. Czyżby udał się tam, by obejrzeć mieszkanie?

Fernando Santos ogląda mieszkania w Warszawie. Gdzie zamieszka selekcjoner reprezentacji Polski?

Santosa widziano przed eleganckim budynkiem na Powiślu. Są w nim dostępne apartamenty do wynajęcia o powierzchni od 160 do aż 300 metrów kwadratowych. - Mieszkańcy mają dostęp do szeregu udogodnień, które mają na celu zwiększenie komfortu życia. Wśród nich znajduje się centrum fitness, sauna i jacuzzi - możemy przeczytać w opisie miejsca, przywołanym przez "Super Express".

Gdyby trener zdecydował się na ten konkretny budynek, nie musiałby się także martwić o swoje bezpieczeństwo. Jest on bowiem objęty całodobową ochroną. Wcześniej Santos odwiedził także mieszkania w innych częściach Warszawy, m.in. na Mokotowie. Obejrzał tam luksusową kamienicę, oferującą mieszkanie o wielkości 250 metrów kwadratowych z tarasem i aż sześcioma pokojami, z których cztery to sypialnie. Do tego w budynku można skorzystać z basenu. Jak podał dziennik "Fakt", cena miesięcznego wynajmu wynosi tam aż 20 tysięcy złotych.

Dopóki Santos nie wybierze odpowiedniego miejsca, będzie mieszkał wraz z małżonką w warszawskim hotelu Regent. Na debiut w roli szkoleniowca reprezentacji Polski poczeka natomiast do 24 marca. Wtedy to w Pradze zmierzymy się z Czechami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy w Niemczech. Trzy dni później czeka nas mecz z Albanią przed własną publicznością.