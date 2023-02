Tylu Polaków zostało w walce w Europie. Tylko trzech z szansą na wygranie LM

Europejskie puchary wkraczają w decydującą w fazę. W najbliższy wtorek oraz środę zostaną rozegrane pierwsze spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów, zmierzą się w nich m.in. Bayern Monachium z PSG oraz Milan z Tottenhamem. W czwartek natomiast odbędą się pierwsze spotkania 1/16 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Wracają europejskie puchary. Oto pozostali przedstawiciele Polski

W tym roku polscy kibice mogą z niecierpliwością wyczekiwać pucharowej wiosny. Po raz pierwszy od sześciu lat zagra w niej zespół z ekstraklasy. W 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Lech Poznań zmierzy się z norweskim Bodo/Glimt. Warto na niego zwrócić uwagę również z tego powodu, że w europejskich pucharach zostało zaledwie kilkunastu polskich piłkarzy z klubów zagranicznych.

W Lidze Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywkach, wiosną będzie mogło wystąpić najwyżej trzech Polaków. Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i Hubert Idasiak zostali zgłoszeni do gry przez Napoli, które w 1/8 finału zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Największe szanse na grę będzie miał Zieliński, podstawowy piłkarz lidera Serie A. Bereszyński, który trafił tam zimą, dotychczas zagrał zaledwie jeden mecz, a Idasiak przyglądał się kolegom z ławki rezerwowych.

FC Barcelona i Juventus zagrają w 1/16 finału Ligi Europy. Oba kluby mają w składzie reprezentantów Polski. Katalończycy z Robertem Lewandowskim w linii ofensywnej trafili na Manchester United. Turyńczycy, gdzie występują Wojciech Szczęsny oraz Arkadiusz Milik, zmierzą się z Nantes. Na tym etapie zagra również Nicola Zalewski, jego Roma zmierzy się z RB Salzburg.

Warto zaznaczyć, że zwycięzcy grup w LE przystępują do rywalizacji dopiero od 1/8 finału. Wtedy do gry włączą się m.in. Arsenal oraz Feyenoord, czyli zespoły Jakuba Kiwiora oraz Sebastiana Szymańskiego. Kiwior przeniósł się do Londynu zimą i nadal czeka na debiut w nowym klubie. Być może LE będzie dla niego okazją, aby pojawić się na boisku w większym wymiarze czasowym. Szymański na początku lutego doznał kontuzji, przez którą wypadł na bliżej nieokreślony czas. Możliwe, że będzie mógł zagrać dopiero w kolejnych fazach, oczywiście o ile Feyenoord się do nich zakwalifikuje.

W 1/16 finału Lidze Konferencji poza Polakami z Lecha będzie można zobaczyć dwóch innych piłkarzy z naszego kraju. Łudogorec Razgrad z Jakubem Piotrowskim w składzie zmierzy się z Anderlechtem, a KAA Gent Kamila Piątkowskiego z Karabachem Agdam.

Podobnie jak w LE, tak i w LKE zwycięzcy grup dołączą do rywalizacji dopiero od 1/8 finału. Wtedy pucharową wiosnę rozpoczną: Patryk Szysz (Basaksehir), Karol Angielski (Sivasspor), Marcin Bułka (OGC Nice) oraz Łukasz Fabiański (West Ham).

Polacy w zagranicznych klubach, którzy wiosną mogą zagrać w europejskich pucharach