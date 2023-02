Nowe fakty ws. meczu Polska - Albania. Santos będzie niezadowolony. "Wolałby grać tam"

Do pierwszego zgrupowania kadry pod okiem Fernando Santosa został nieco ponad miesiąc. 24 marca selekcjoner zadebiutuje w wyjazdowym meczu z Czechami, a trzy dni później reprezentacja zmierzy się u siebie z Albanią. Wciąż nie wiadomo, czy gospodarzem meczu będzie Gdańsk czy Warszawa. Według najnowszych informacji wiele wskazuje na to, że szanse rozegrania meczu na Stadionie Narodowym rosną.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Nagły zwrot ws. Stadionu Narodowego. Nie Gdańsk, a Warszawa?

W ostatnich dniach niemal przesądzone wydało się, że spotkanie z Albanią zostanie przeniesione z Warszawy do Gdańska. W tym celu zeszły piątek do Trójmiasta udał się sam Fernando Santos, który dokonał szczegółowej inspekcji bazy treningowej i hotelowej na Wybrzeżu. - Decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu - zapewniał Sport.pl rzecznik prasowy kadry Jakub Kwiatkowski.

Fernando Santos spotkał się z Robertem Lewandowskim. Długa rozmowa. Wymowny wpis

Teraz wiele wskazuje na to, że mecz odbędzie się jednak w Warszawie. Według informacji TVP Sport priorytetem PZPN-u jest doprowadzenie do rozegrania meczu na Narodowym. I szanse na to nie są wcale takie małe. - Nie możemy niczego przesądzać, choć działania cały czas trwają. Gdyby nie było szansy na organizację meczu w Warszawie, to taki sygnał zostałby wysłany wprost. Nie bez powodu PZPN cały czas czeka - powiedziała osoba z otoczenia federacji TVP Sport.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Według prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosława Michalskiego decyzja odnośnie do miejsca rozegrania meczu ma zapaść najpóźniej we wtorek. - UEFA dusi PZPN, Albania dusi PZPN i Gdańsk się dopytuje, a wiadomo, że PZPN na ten Stadion Narodowy czeka, bo to jest około 2-3 mln zł różnicy w trakcie dnia meczowego. Jeżeli w poniedziałek nie będzie ostatecznej decyzji i Stadion Narodowy się nie określi, to wtedy ten mecz się odbędzie na sto procent w Gdańsku. Dowiemy się maksymalnie we wtorek, bo UEFA też już na nas trochę naciska - powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk.

Ujawniono plany Santosa. Podjął pierwszą decyzję. Nowe informacje ws. sztabu

Ponadto według Michalskiego Santos był zachwycony Gdańskiem i chciałby zagrać na Polsat Plus Arenie. - Jeżeli chodzi o stadion, to nie ma o czym dyskutować. Chyba nie znam osoby, która tu przyjechała i się nie zachwyciła. Hotel w Sopocie podobał się trenerowi bardziej niż ten w Warszawie. Obiekty treningowe na Traugutta oraz na stadionie Arki spełniają również wszystkie wymagania. Nawet wyszło chyba tak, że Santos wolałby wszystkie mecze grać w Gdańsku niż w Warszawie - dodał działacz.

Mecz z Albanią odbędzie się 27 marca o 20:45, trzy dni wcześniej o tej samej godzinie kadra zagra w Pradze z Czechami.