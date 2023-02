Ujawniono plany Santosa. Podjął pierwszą decyzję. Nowe informacje ws. sztabu

Fernando Santos nie ma jeszcze skompletowanego sztabu, który będzie pracował z piłkarzami reprezentacji Polski. Na razie wiemy, że z selekcjonerem będą pracować Joao Carlos Costa (główny asystent), Ricardo Santos (skauting) oraz Fernando Justino (trener bramkarzy i przygotowania motorycznego). Poszukiwania pozostałych współpracowników wciąż trwają.

Fernando Santos spotka się z Czesławem Michniewiczem? Michalski próbował je zorganizować

Jak wynika z informacji przekazywanych przez "Przegląd Sportowy" Radosław Michalski, nowy pełnomocnik PZPN do spraw reprezentacji Polski, próbował zorganizować spotkanie Fernando Santosa z Czesławem Michniewiczem. Nie wiadomo, czy na życzenie nowego selekcjonera, czy też był to pomysł federacji. Źródło podaje jednak, że Portugalczyk zrezygnował z tej możliwości i do rozmowy na razie nie doszło i na ten moment nic nie wskazuje, aby takowa miała miejsce w najbliższej przyszłości.

Przypomnijmy, że Santos objął kadrę bezpośrednio po Michniewiczu. Były selekcjoner nie stronił od spotkań ze swoimi poprzednikami. Już przed pierwszym meczem za sterami kadry spotkał się z Adamem Nawałką, aby usłyszeć od niego cenne rady. Na dodatek przed mundialem w Katarze rozmawiał z dawnymi selekcjonerami m.in. z Antonim Piechniczkiem czy Pawłem Janasem.

Piszczek, Mielcarski, Kaczmarek? PZPN podsuwa nazwiska nowemu selekcjonerowi

Jak podaje "Przegląd Sportowy", w trakcie rozmów dotyczących skompletowania sztabu współpracowników Fernando Santosa wciąż istnieje temat Łukasza Piszczka i Tomasza Kaczmarka. Zdaniem tego samego źródła szanse na to, aby obaj dołączyli do kadry, są "niewielkie", "ale na ten moment – asystentem ma zostać bardziej Piszczek niż Kaczmarek". Rozmowy w tej sprawie mają się odbyć we wtorek i po nich zapadną konkretne decyzje.

Legenda reprezentacji przestrzega Santosa. Trzeba "odwagi i mocnych decyzji"

Gazeta donosi, że PZPN podsunął Portugalczykowi nazwisko Andrzeja Dawidziuka, który był już członkiem sztabu Czesława Michniewicza. Tam odpowiadał za trening bramkarzy, ale w kadrze był już znacznie wcześniej, bo pracował z naszymi golkiperami także, gdy selekcjonerem był Leo Beenhakker. Do pracy w reprezentacji Polski miałby także wrócić Remigiusz Rzepka, trener i koordynator przygotowania motorycznego kadry w latach 2011-2012 i 2013-2018.

Ponadto wciąż prowadzone są rozmowy nad ewentualnym nawiązaniem współpracy z Grzegorzem Mielcarskim. Santos dobrze zna byłego reprezentanta Polski, a obecnie eksperta CANAL+ Sport, ponieważ w przeszłości prowadził go w FC Porto i AEK-u Ateny. Problem stanowi to, że na razie nie wiadomo, jakie stanowisko miałby objąć.

Bednarek będzie miał nowego trenera. Współpracował już z innym Polakiem