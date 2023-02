Santos wymienił wiadomości z Lewandowskim. Dogadali się. Błyskawicznie

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos przyleciał do Polski, zakasał rękawy i rozpoczął na poważnie pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej. Portugalski szkoleniowiec w piątek, sobotę i niedzielę był na trzech meczach ekstraklasy, przy okazji odwiedzając obiekty piłkarskie w Gdańsku, gdzie mogłoby się odbyć marcowe zgrupowanie kadry, gdyby nie było możliwości rozegrania meczu eliminacyjnego z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W najbliższych dniach Santos miał się także spotkać z liderami kadry w ostatnich latach - Robertem Lewandowskim i Kamilem Glikiem.

Jak informuje "Interia", do spotkania selekcjonera z Lewandowskim ma dojść już w poniedziałek, gdy Santos uda się do Barcelony, by porozmawiać z kapitanem kadry, który jeszcze w niedzielny wieczór będzie mierzyć się z Villarrealem.

Fernando Santos, który już zdążył wymienić kilka wiadomości z Lewandowskim, w ten sposób nie zamierza pozostać na żaden z jego meczów w barwach Barcy, gdyż jeszcze tego samego dnia, po spotkaniu, ma wrócić do Warszawy.

Wszystko wskazuje też, że w najbliższym czasie Fernando Santos ostatecznie nie spotka się z Kamilem Glikiem, gdyż ten jest kontuzjowany i jest spore prawdopodobieństwo, że nie zdoła się wyleczyć na marcowe zgrupowanie kadry, pierwsze za kadencji Portugalczyka.

Glik ma problem z łąkotką w kolanie, w ostatnim czasie odbywał konsultacje z różnymi lekarzami i ma podjąć decyzję o tym, czy zdecyduje się na zabieg artroskopii. Pod znakiem zapytania jest również udział w marcowych meczach kadry dwóch innych kontuzjowanych kadrowiczów - Arkadiusza Milika i Sebastiana Szymańskiego.

Już po kilku dniach inauguracyjnego zgrupowania reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa, Biało-Czerwonych czekają dwa mecze eliminacyjne do Euro 2024. Polacy zmierzą się kolejno z Czechami na wyjeździe (24.03) oraz Albanią u siebie (27.03).