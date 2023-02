Kucharski pokazał, co napisał mu Lewandowski. "5 dni później"

Na początku lutego rozpoczął się proces sądowy Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kucharskiego. Były agent miał grozić piłkarzowi, że ujawni informacje o jego domniemanych oszustwach podatkowych. Za milczenie oczekiwał aż 20 mln euro. Kapitan reprezentacji Polski oskarżył Kucharskiego o szantaż i przedstawił nagranie ich rozmowy, w której miały paść wspomniane groźby.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Cezary Kucharski przypomniał o okolicznościach powstania nagrań Lewandowskiego. "Mija 5 lat..."

Rozprawa toczy się przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście. Ten przychylił się do wniosku adwokatów Kucharskiego, aby dokładniej zbadać nagrania Lewandowskiego, które są jednym z głównych dowodów w sprawie. Mężczyzna twierdzi, że zostały one zmanipulowane. Według ustaleń Sport.pl sprawa trafi teraz do krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr. Jana Sehna. To ten sam zakład, który zajmował się "czarnymi skrzynkami" z prezydenckiego Tupolewa, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Analiza ma być gotowa pod koniec czerwca.

Były menedżer Lewandowskiego, mimo trwania procesu, publicznie odniósł się do owych nagrań. W niedzielę przypomniał na Twitterze o pewnej rocznicy z nimi związanej. - Mija 5 lat, kiedy R. Lewandowski nagrał rozmowę, bez mojej wiedzy (12.02). W październiku 2020, ponad 2,5 r. później dołączył nagranie do złożonego donosu na mnie do prok. Święczkowskiego. Wtedy już od 1 roku nie współpracowaliśmy, ale rozmawialiśmy. 5 dni później wysłał życzenia urodzinowe - napisał Kucharski.

Jako dowód prawdziwości ostatnich zdań Kucharski załączył screen z jednego z komunikatorów. Widać na nim, że życzenia zostały wysłane 17 lutego 2018 r.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Proces na wniosek Lewandowskiego ma charakter niejawny. Strona Kucharskiego opowiadała się za jego jawnością. Decyzją sądu jawny będzie wątek odtworzenia taśm, na których nagrany jest rzekomy szantaż. Te nagrania, a także ich stenogramy, już od ponad roku są udostępnione w mediach.