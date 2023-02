Bielik wbił szpilkę w Michniewicza. Ujawnił kulisy taktyki na mundial. "Tego zabrakło"

Czesław Michniewicz zrealizował wszystkie cele, które postawił przed nim PZPN - m.in. awansował po 36 latach do fazy pucharowej mistrzostw świata. Mimo to nie utrzymał posady selekcjonera reprezentacji Polski. 31 grudnia wygasł jego kontrakt, a PZPN go nie przedłużył. Eksperci są zgodni, że wpływ na taką decyzję miał zarówno defensywny styl gry Biało-Czerwonych na mundialu, jak i wszelkie afery, które wybuchły po turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Co zdecydowało o wyborze Fernando Santosa na selekcjonera Polski? Pytamy Łukasza Wachowskiego - sekretarza generalnego PZPN

Bielik opowiedział o taktyce Michniewicza. "Za mało rozmawialiśmy, jak chcemy atakować"

Po mistrzostwach świata na Michniewicza spadła fala krytyki. Zarzucano mu, że zbyt mocno skupiał się na obronie i nie wykorzystał walorów ofensywnych kadry. Mówił zresztą o tym sam Robert Lewandowski. - Radość z gry jest potrzebna. Jak atakujemy, próbujemy, to jest inaczej. Jeśli gramy bardziej defensywnie, to takiej radości nie ma - podkreślił kapitan reprezentacji Polski po meczu z Francją. Jego słowa odebrano wówczas jako wotum nieufność wobec trenera.

Najnowsze wieści ws. Piszczka w sztabie Santosa. Wiadomo, kiedy zapadnie decyzja

Teraz głos w sprawie defensywnego stylu gry zabrał Krystian Bielik. - Trener Michniewicz to jest typowy taktyk. Bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, jak chcemy bronić, jak chcemy być ustawieni pod daną sytuację na boisku. (...) I może trochę za mało rozmawialiśmy, jak chcemy atakować, jak sami chcemy grać, jaki my mamy schemat na rozegranie piłki. Myślę, że tego właśnie troszkę zabrakło zawodnikom przed meczami na mistrzostwach - powiedział pomocnik w rozmowie na Kanale Sportowym. - Zawsze skupialiśmy się na tej obronie - dodał.

Teraz oczy wszystkich kibiców zwrócone są na nowego selekcjonera reprezentacji Polski - Fernando Santosa. Eksperci oczekują, że Portugalczyk dokona rewolucji w kadrze i wykorzysta potencjał ofensywny zespołu. Już podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano 68-latka, padło pytanie, czy ten zagwarantuje, że pod jego wodzą Lewandowski odzyska radość z gry. Wówczas Santos uspokoił kibiców.

- Oczywiście w reprezentacji musi być radość z gry. Oczywiście radość w cudzysłowie, bo nie chodzi o rozrywkę. Trudno jest wygrywać mecze, jeśli drużyna nie jest szczęśliwa. Ta grupa musi być rodziną. Chcę również, żeby oni byli szczęśliwi przede wszystkim z faktu, że reprezentują ten kraj. Jeśli zawodnicy są w reprezentacji z pasji i miłości do ojczyzny, to jest to najważniejsze. Szczególnie w drużynie narodowej ważniejsza jest kwestia mentalności - mówił.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Nagły przełom ws. meczu Polska - Albania na PGE Narodowym. "Jest światło w tunelu"

O tym, jaki ostatecznie styl gry zaprezentuje Santos, przekonamy się już w najbliższych miesiącach. 24 marca Biało-Czerwoni rozpoczną rywalizację w eliminacjach do Euro 2024. Na początek zmierzą się z Czechami. Do 5 marca Portugalczyk ma czas na wysłanie powołań. Niewykluczone, że na liście pojawi się również Bielik. W miniony piątek pomocnik strzelił pierwszą bramkę w barwach Birminhgam City w meczu z West Bromem (2:0).