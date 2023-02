Santos spytał PZPN o Lewandowskiego. Ulżyło mu, kiedy usłyszał odpowiedź. "To nie było dobre"

24 stycznia Cezary Kulesza oficjalnie ogłosił nowego selekcjonera reprezentacji Polski, którym został Fernando Santos. Były szkoleniowiec Portugalczyków na pierwszej konferencji zadeklarował, że w przeciwieństwie do jednego ze swoich poprzedników, zamieszka na stałe w Warszawie, skąd będzie mógł na co dzień współpracować z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. We wtorkowy wieczór 68-latek przyleciał do stolicy wraz ze swoimi asystentami.

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Santos zapytał o masażystę Lewandowskiego w reprezentacji. "Skąd taki pomysł?"

Po przybyciu do Polski Fernando Santos spotkał się z niektórymi pracownikami PZPN-u i odbył pierwsze rozmowy nt. reprezentacji Polski. Robert Błoński, dziennikarz "Przeglądu Sportowego" ujawnił, że jedno z pytań byłego selekcjonera Greków dotyczyło osobistego masażysty Roberta Lewandowskiego w kadrze. Santos zdradził, że podczas pracy w reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo miał osobistego pracownika na tym stanowisku, co nie podobało się 68-letniemu trenerowi.

– Czy Robert Lewandowski ma osobistego masażystę w kadrze?

– Nie ma i nie miał, a skąd taki pomysł – usłyszał selekcjoner.

– Bo Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii miał i to nie było dobre – odparł Fernando Santos.

Obecnie Fernando Santos jest w trakcie wyboru jednego z mieszkań, przygotowanych przez PZPN. Niebawem 68-latek ogłosi również polskich asystentów, którzy mają się znaleźć w sztabie nowego selekcjonera. Ponadto szkoleniowiec zadeklarował, że wybierze się na najbliższe mecze Ekstraklasy.

- Trener Fernando Santos jest już w Polsce i od razu zabiera się do pracy. W najbliższej kolejce Ekstraklasy obejrzy z trybun trzy mecze: Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź, Wisły Płock z Lechem Poznań i Legii Warszawa z Cracovią" - pisał Kulesza w mediach społecznościowych.