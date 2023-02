Rusza sprzedaż biletów na pierwszy mecz Polaków w el. Euro 2024. Ważne informacje

Reprezentacja Polski wraca do gry. Po mundialu w Katarze przyszedł czas na eliminację do kolejnej wielkiej piłkarskiej imprezy. Biało-Czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera Fernando Santosa na początek zmierzą się z naszymi sąsiadami - Czechami. We wtorek, 7 lutego ruszy sprzedaż biletów na to spotkanie dla polskich kibiców.

Rusza sprzedaż biletów na mecz Polska - Czechy. Jak je zdobyć?

Mecz odbędzie się 24 marca o godz. 20.45 na Fortuna Arenie w Pradze. Jak informuje portal Łączy Nas Piłka, zgodnie z zarządzeniem UEFA Polsce jako gościom przysługuje zaledwie 5 proc. pojemności stadionu. W związku z tym zdecydowano, że jedna osoba może kupić maksymalnie dwa bilety. Informację tę podano również na Twitterze.

Żeby nabyć wejściówkę, należy wejść na stronę internetową: bilety.laczynaspilka.pl, zarejestrować się i przejść do zakupu. Za pośrednictwem serwisu kibice będą mogli pozyskać bilety na sektor gości w cenie 125 złotych.

Polska rozpoczyna eliminacje do Euro 2024. Z kim jeszcze zagramy?

Mecz Polska - Czechy będzie pierwszym, jaki zagramy w nadchodzących eliminacjach. Wydaje się, że już na start będzie mierzyć się najpoważniejszym przeciwnikiem w grupie E. Trzy dni później czeka nas kolejna wymagająca przeprawa. U siebie podejmiemy reprezentację Albanii. Na kolejne spotkanie eliminacyjne z Mołdawią trzeba będzie poczekać do 20 czerwca. Ostatnim rywalem Polaków będą natomiast Wyspy Owcze. Całe eliminacje mają zakończyć się dla nas 17 listopada rewanżowym meczem z Czechami na własnym stadionie.