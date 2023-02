Tak Kulesza wybrał selekcjonera. Sekretarz generalny PZPN zdradza kulisy

Po ponad miesiącu oczekiwania poznaliśmy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Czesława Michniewicza na tym stanowisku zastąpił Fernando Santos, który zakończył pracę w kadrze Portugalii po mistrzostwach świata w Katarze. - Fernando Santos to trener, który potrafi w pełni wykorzystać potencjał drużyny, ale również wydobyć go z poszczególnych zawodników - uważa Adam Nawałka, były selekcjoner Polaków. Wiele wskazuje na to, że w sztabie nowego opiekuna kadry znajdzie się Łukasz Piszczek oraz Tomasz Kaczmarek (Lechia Gdańsk).

Znamy kulisy wyboru nowego selekcjonera. "Duży sukces i kop do przodu"

Łukasz Wachowski pojawił się w programie "Dwa Fotele" w "Meczykach". Sekretarz generalny PZPN postanowił zdradzić kulisy wyboru Fernando Santosa na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. - To miał być selekcjoner z doświadczeniem, sukcesami i bez karygodnych wpadek w karierze trenerskiej. Wiele z tych cech, jeśli nie wszystkie, Santos posiada. To dla nas duży sukces i kop do przodu, bo duże nazwisko przychodzi do Polski, by pracować z nami. Mamy wysoką jakość obsługi kadry i sztabu szkoleniowego. To miłe rzeczy - powiedział.

- Wydaje mi się, że udało się znaleźć osobę, która ma wiele cech pożądanych dla selekcjonera. Wiele faktów predestynuje do tego, że to był dobry wybór. Jesteśmy dobrej myśli. Czy będzie to zwieńczone sukcesem na końcu, okaże się - dodał Wachowski. A jak doszło do tego, że Santos zdecydował się przeprowadzić do Polski? - Mówił, że "muszę być z Wami, żeby wiedzieć, jak mamy grać i co zrobić, by osiągać sukcesy". To nie są frazesy. Jeśli mówi, że będzie mieszkał w Polsce, to łatwo to sprawdzić. Chcieliśmy, by Santos był do dyspozycji jak najczęściej - wyjaśnił sekretarz generalny PZPN.

Z programu mogliśmy też się dowiedzieć, jak Fernando Santos chce mieć wpływ na szkolenie młodzieży w Polsce. - To będzie oddziaływało na reprezentacje narodowe. W dużej mierze to wyszło z jego pomysłu, bo tak pracował w Grecji i Portugalii. Chce zunifikować prace z reprezentacjami, by te od U-15 do pierwszej kadry pracowały w podobnych schematach i wykonywały podobne ćwiczenia - podsumował Łukasz Wachowski.

Debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski nastąpi w marcu tego roku, gdy rozpoczną się eliminacje do Euro 2024. W pierwszym meczu kadra zagra na wyjeździe z Czechami (24 marca), a potem na własnym stadionie zmierzy się z Albanią (27 marca).