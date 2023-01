Oficjalny komunikat operatora Stadionu Narodowego. Ważne słowa przed meczem kadry

W listopadzie ubiegłego roku reprezentacja Polski miała rozegrać mecz towarzyski z Chile na Stadionie Narodowym. Wówczas okazało się, że obiekt ma uszkodzony dach. Pierwotnie miał zostać oddany do ponownego użytku po dwóch tygodniach, ale nie stało się to do dziś.

Operator Stadionu Narodowego wydał komunikat przed meczem z Albanią. "Nie ma miejsca na pochopne decyzje"

Z tego powodu we wtorek pojawiły się doniesienia, że mecz eliminacji EURO 2024 z Albanią może zostać przeniesiony na inny obiekt. Ostateczna decyzja miała zapaść 5 lutego, lecz PZPN miał już przygotowany plan awaryjny.

Jeszcze tego samego dnia do sprawy odniósł się operator Stadionu Narodowego. W komunikacie zapewniono, że zrobi on wszystko, co możliwe, aby spotkanie odbyło się zgodnie z planem. "Pragniemy podkreślić, że jako operator obiektu dokładamy wszelkich starań, by wszystkie wydarzenia zaplanowane na rok 2023, zarówno koncerty, mecze – w tym w szczególności zaplanowany na 27 marca mecz Polska-Albania, jak i wydarzenia biznesowe, odbyły się zgodnie z planem" - czytamy.

Decyzja o ponownym oddaniu obiektu do użytku jest odraczana, gdyż nadal nie nie ma pewności, że zasiadający na nim fani mogliby czuć się w pełni bezpiecznie. "Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo, nie ma miejsca na pośpiech czy podejmowanie pochopnych decyzji. To właśnie bezpieczeństwo wszystkich gości obiektu wyznacza kierunki naszych działań i to ono zawsze odgrywa pierwszoplanową rolę" - dodano.

Operator wyjaśnił, że dalsze kroki będą zależne od tego, jak na sprawę będą zapatrywać się "polscy i zagraniczni" eksperci. "Pragniemy jeszcze raz zaznaczyć, że jak tylko otrzymamy opinię ekspertów co do dalszych kroków, niezwłocznie przekażemy taką informację do naszych partnerów z Polskiego Związku Piłki Nożnej i opinii publicznej" - podsumowano.

Spotkanie z Albanią będzie dla Polaków drugim w eliminacjach EURO 2024. 24 marca zagrają na wyjeździe z Czechami.