Otoczenie Lewandowskiego reaguje na zarzuty o opuszczenie treningu na mundialu

Otoczenie Roberta Lewandowskiego zareagowało na ostatnie doniesienia ws. opuszczenia jednego z treningów na mundialu w Katarze. Sytuacja miała mieć miejsce przed meczem 1/8 finału z Francją. - To zwyczajne kłamstwo i bzdura, którą łatwo jest powtarzać nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności - czytamy w oświadczeniu przesłanym do WP SportowychFaktów.

