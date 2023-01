Były reprezentant o Piszczku w roli asystenta. "Samo nazwisko nie zmieni wizerunku"

We wtorek poznaliśmy następcę Czesława Michniewicza, którym został Fernando Santos. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski jest obecnie w trakcie budowania swojego sztabu, w którym na pewno znajdzie się Polak. Portugalczyk przyznał, że rozmawiał już z kandydatami na posadę asystentów i zapoznał się z ich koncepcją na funkcjonowanie kadry.

Krzynówek ocenił Piszczka w roli asystenta

- To istotne, by mieć współpracownika, który jest Polakiem. Zna lepiej mentalność, osobowość. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z tymi panami (Piszczek i Kaczmarek - red.). Zrozumiałem ich pomysły, miałem okazję zapoznać się z ich pomysłem na reprezentację. I za piętnaście dni przekażę moją opinię prezesowi. Na pewno będzie polski element w mojej ekipie. Tak, żebyśmy mogli zacząć pracę jak najszybciej. Jest grupa ludzi, z którymi praca jest bardzo łatwa. Jesteśmy chętni do współpracy - mówił Fernando Santos.

Można przypuszczać, że PZPN w najbliższym czasie ogłosi oficjalny komunikat odnośnie powołania nowych polskich asystentów trenera Santosa. W rozmowie z "TVP Sport" Jacek Krzynówek stwierdził, że należy podchodzić do tego pomysłu na chłodno. 96-krotny reprezentant Polski podkreślał, że Łukasz Piszczek dopiero rozpoczyna trenerską przygodę i nie wiadomo, jak sprawdzi się w takiej roli.

- Łukasz jest wybitnym piłkarzem, ale nie zapominajmy, że jest dopiero na początku trenerskiej kariery. Samo nazwisko Łukasza w sztabie nie zmieni wizerunku reprezentacji. To przyjdzie z dobrymi wynikami. Na pochwałę zasługuje to, że PZPN chce korzystać z wybitnych byłych zawodników. Łukasz jest na początku drogi i od razu może rozpocząć z wysokiego "C". To duży przywilej, ale też odpowiedzialność i niewiadoma - przyznał Krzynówek.