Fernando Santos opuścił Polskę. Czas na kompletowanie sztabu

Fernando Santos powrócił we wtorek do Portugalii, gdzie spędzi najbliższe dni przed przeprowadzką do Polski. Nie oznacza to jednak, że w siedzibie PZPN nic się nie dzieje. Rozpoczął się bowiem proces budowania sztabu szkoleniowego portugalskiego trenera. Współpracownicy Santosa przeprowadzili już rozmowy m.in. z Tomaszem Kaczmarkiem i Hubertem Małowiejskim.

3 Fot. Michal Dyjuk / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl