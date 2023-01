Portugalczycy wyłapali wpadkę Kuleszy na prezentacji Santosa. "Źle zaczął"

Fernando Santos został we wtorek oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Otrzymał od Cezarego Kuleszy symboliczną koszulkę z orzełkiem na piersi, a następnie zabrał głos podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym. - Od dzisiaj jestem Polakiem, jednym z was i zrobimy wszystko, by zapewnić nam wiele radości - powiedział Portugalczyk.

Portugalczycy wyłapali wpadkę Cezarego Kuleszy. "Zabawnie"

Prezentacja Santosa zaczęła się jednak od sporej wpadki. Zaliczył ją Cezary Kulesza, który przejął mikrofon nim główny bohater wydarzenia pojawił się na scenie. Gdy prezes PZPN potwierdził po raz pierwszy to, o czym spekulowano w ostatnich dniach, czyli nominację Portugalczyka, przekręcił jego imię. - Selekcjonerem reprezentacji Polski będzie Filipe Santos - powiedział.

Sam być może tego nie zauważył, ale potknięcie zdecydowanie nie umknęło uwadze dziennikarzy. Nie tylko tych w Polsce. Wieść o błędzie Kuleszy dotarła także do ojczyzny Fernando Santosa. Wspomniała o nim gazeta "O Jogo", a także redaktorzy maisfutebol.iol.pt, którzy napisali, że "źle rozpoczął prezentację nowego trenera". Nieco bardziej rozpisał się dziennik "Record".

"Zabawnie rozpoczęła się konferencja prasowa, gdy prezes federacji Cezary Kulesza przedstawił 'Filipe Santosa', już po tym, jak pochwalił doświadczenie i sukcesy trenera" - czytamy. Do tematu dziennikarze podeszli oczywiście humorystycznie. Nikt się nie oburza i nie ma pretensji do szefa PZPN. Stwierdzili, że należy "pominąć gafy" i skupić się na nowej przygodzie Fernando Santosa. Widać, że cieszy się on wśród przedstawicieli mediów w ojczyźnie szacunkiem.

"Record" zdał krótką relację z prezentacji Santosa i zacytował kilka jego wypowiedzi. Szczególnie wyróżnia się ta na temat naszego najlepszego piłkarza, Roberta Lewandowskiego. - Drużyna musi być grupą gwiazd. Każdy ma swoją osobowość, a ja jako trener muszę je wszystkie połączyć. Zwykle mówię, że gwiazdy są tylko na niebie i nigdy nie widziałem, by jakaś była samotna - zacytowano.

Fernando Santos zadebiutuje na nowym stanowisku za niespełna dwa miesiące. Wówczas reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Nasi piłkarze zmierzą się w Pradze z Czechami 24 marca.

