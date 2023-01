Ujawniamy, ile tak naprawdę zarabia Fernando Santos. Wcale nie 3 mln euro rocznie

68-letni Portugalczyk jest najlepiej opłacanym selekcjonerem reprezentacji Polski w historii, to pewne. PZPN nie oszczędzał, chciał trenera z doświadczeniem, z sukcesami, głośnym nazwiskiem i właśnie takiego zakontraktował.

REKLAMA

- Reakcja trenera na nasz telefon była pozytywna. Jesteśmy docenianą federacją, jeśli chodzi o kwestie sportowe, ale przede wszystkim organizacyjne i to wybrzmiewało w wielu rozmowach z kandydatami na selekcjonera. Dobra aura wokół PZPN jest już od dłuższego czasu, jesteśmy doceniani przez UEFA, a to przekłada się na świadomość trenerów - mówi Łukasz Wachowski, a rozmowę z sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej możecie obejrzeć tutaj:

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Rozmowy z Fernando Santosem ruszyły tuż po świętach Bożego Narodzenia, ale niemal do samego końca były utrzymywane w tajemnicy. - To było trudne i męczące, ale nie zależało nam na tym, żeby pokazać, jak bardzo szczelni jesteśmy, tylko takie tematy po prostu kochają ciszę. Mieliśmy kilku kandydatów, oni też mieli swoje ambicje, więc odkrywanie kart byłoby nierozsądne. Jeden z kandydatów powiedział nam nawet, że wybór selekcjonera, to poker z dwóch stron: federacji i trenera - tłumaczy Wachowski, a na pytania o szczegóły kontraktu portugalskiego trenera musi odpowiadać bardzo ogólnie.

Kulesza zaskoczył wszystkich. Tak Polska będzie grać pod wodzą Fernando Santosa

Ile zarabia Fernando Santos?

- Mówi i pisze się o bardzo wysokich kwotach. Mam wrażenie, że one żyją swoim życiem i są mocno przestrzelone - ucina sekretarz generalny PZPN. To ile tak naprawdę zarabia Fernando Santos?

Jak dowiaduje się Sport.pl, roczny koszt współpracy z nowym selekcjonerem, ale też jego najbliższymi współpracownikami to dwa miliony euro rocznie. W kontrakcie zapisane są również bonusy od osiąganych wyników, a kontakt został tak skonstruowany, że zabezpiecza PZPN w razie braku ich realizacji. Całość pensji Santosa pokrywana jest z budżetu federacji, co Wachowski potwierdził już na wtorkowej konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że w reprezentacji Portugalii Fernando Santos zarabiał około 2,3 mln euro rocznie, a do tego federacja musiała doliczyć pensje jego najbliższych współpracowników. PZPN razem z całym sztabem zamknął się w 2 mln euro rocznie.