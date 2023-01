Olisadebe wspomina pracę z Santosem. "Piłkarze nie polubili jego metod"

We wtorek Fernando Santos został zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. 68-letni szkoleniowiec od 2014 r. prowadził reprezentację Portugalii, z którą dwa lata później zdobył mistrzostwo Europy. W 2019 r. Santos wygrał też Ligę Narodów.

Jego praca z portugalską kadrą skończyła się po mistrzostwach świata w Katarze. Tam Portugalczycy doszli do ćwierćfinału, gdzie niespodziewanie przegrali z Marokiem (0:1). Następcą Santosa został były selekcjoner reprezentacji Belgii - Roberto Martinez.

Polska kadra nie będzie pierwszą stycznością Portugalczyka z naszym krajem i zawodnikami. W 2012 r. Santos prowadził grecką reprezentację przeciwko naszej drużynie na mistrzostwach Europy. Cztery lata później zrobił to jako selekcjoner Portugalczyków.

Wcześniej, jeszcze jako trener klubowy, Santos prowadził kilku Polaków. Jednym z nich był Emmanuel Olisadebe, którego spotkał w 2002 r. w roli szkoleniowca Panathinaikosu. Jak były napastnik naszej kadry wspomina Santosa?

Olisadebe wierzy w Santosa

- Santos dał się poznać jako dobry trener, zarówno na poziomie klubów, jak i reprezentacji. W obu przypadkach ma bardzo duże doświadczenie. Jego CV mówi zresztą samo za siebie - powiedział Olisadebe w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl.

I dodał: - Powiem szczerze: próbował wprowadzić większą dyscyplinę do zespołu. To trener, który wymagał bardzo wiele od piłkarzy. Ale... piłkarze tamtego Panathinaikosu nie polubili jego metod. Uważali, że był za surowy. Według mnie, gdyby dostał więcej czasu, to by sobie tam poradził. Ale piłkarze nie byli przyzwyczajeni do jego metod.

Olisadebe ocenił też występ naszej kadry na ostatnim mundialu. - Muszę powiedzieć, że choć piłkarze się starali, to nie wyglądało to dobrze i nie wystarczyło, żeby zostawić lepsze wrażenie. Generalnie z tą reprezentacją jest najczęściej tak, że dobrze sobie radzi w eliminacjach, ale w finałach już nie - powiedział.

- Jakby to były dwa bardzo różne zespoły. Nie wiem, jak to nazwać. Przed dużym turniejem tworzy się jakaś blokada, która musi być w końcu zdjęta. Nie wiem, z czego to się bierze, czy to strach przed rywalem? Nie do końca umiem zdefiniować ten problem, ale trzeba z tym skończyć - zakończył Olisadebe, który stwierdził, iż jego zdaniem Santos odniesie w Polsce sukces.