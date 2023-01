Kucharski nawiązuje do jednej sytuacji Fernando Santosa. "Ma jaja"

We wtorek oficjalnie zakończyła się saga związana z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie Cezary Kulesza postawił na Fernando Santosa. Portugalczyk podpisał kontrakt do 2026 roku, a jego pierwszym głównym celem będzie awans na mistrzostwa Europy 2024.

Cezary Kucharski wypowiedział się o Fernando Santosie

Wielu ekspertów skomentowało wybór Cezarego Kuleszy. Ten temat poruszył także Cezary Kucharski. Były reprezentant Polski zwrócił uwagę na decyzję Fernando Santosa w sprawie Cristiano Ronaldo. Podczas mundialu, kiedy prowadził jeszcze reprezentację Portugalii, nie wystawiał napastnika w pierwszym składzie.

- Do tej pory piłkarska reprezentacja nie miała takiego szkoleniowca, tylko w reprezentacjach siatkówki mieliśmy trenerów tej klasy. Sadzając Cristiano Ronaldo na ławce, pokazał, że ma jaja i dużo wigoru jak na 68 lat. Ta sytuacja była dla mnie symptomatyczna i pokazała, że nie bał się wyjść ze strefy komfortu, jaką zawsze daje obecność na boisku kogoś tak wybitnego, jak Ronaldo. Uważam, że Santos wciąż jest trenerem bardzo energetycznym - powiedział Kucharski w rozmowie z "Super Expressem".

Nie wszyscy jednak tak entuzjastycznie podchodzą do Santosa. Krytycznie o wyborze nowego selekcjonera wypowiedział się między innymi Jerzy Engel. - To jest najważniejszy zespół w naszym kraju i oddawanie go w ręce ludzi z zagranicy zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Choćby byli to najlepsi szkoleniowcy, a byli przecież bardzo dobrzy w XXI wieku Leo Beenhakker, Paulo Sousa. Można więc powiedzieć, że dwaj bardzo uznani trenerzy z zagranicy, ale niewiele po nich zostało - powiedział w wywiadzie z WP SportoweFakty.

Teraz Fernando Santos może skupić się na przygotowaniach drużyny do zbliżających się eliminacji mistrzostw Europy 2024. Najpierw reprezentację Polski czeka spotkanie z Czechami, które odbędzie się 24 marca. Trzy dni później zmierzy się z Albanią. Pozostałymi rywalami Polaków będą Wyspy Owcze i Mołdawia.

