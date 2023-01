Ujawnił, z kim rozmawiał PZPN. Wielkie nazwisko. "Spełniał nasze warunki"

We wtorek Fernando Santos został zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. 68-latek od 13 lat pracuje z kadrami narodowymi. W latach 2010-2014 był selekcjonerem Grecji, a po zakończeniu pracy z nią związał się z Portugalią.

Z nią wywalczył mistrzostwo Europy w 2016 r. oraz wygrał Ligę Narodów trzy lata później. - Jako prezes PZPN uważam, że stać nas na wybór najlepszego selekcjonera, jaki był możliwy. Jako federacja jesteśmy na to gotowi - mówił we wtorek prezes PZPN Cezary Kulesza.

Tym samym zakończyły się długie poszukiwania nowego selekcjonera. Długie, bo trwające ponad miesiąc. Chociaż od dawna wiedzieliśmy, że po mistrzostwach świata stanowiska nie utrzyma Czesław Michniewicz, to Kulesza i PZPN długo zwlekali z podaniem nazwiska nowego trenera najważniejszej drużyny w kraju.

PZPN rozmawiał z Roberto Martinezem

- Ostatnie dni, tygodnie były bardzo burzliwe. Poświęciliśmy wiele pracy, wybór był bardzo trudny, ale dotarliśmy do celu - mówił we wtorek Kulesza. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski przyznał, że Santos nie był jedynym kandydatem, z którym rozmawiały polskie władze.

Wachowski zdradził, że jednym z kandydatów na stanowisko selekcjonera był niedawny trener reprezentacji Belgii Roberto Martinez. - Rozważaliśmy tę kandydaturę. To nie zasłona dymna, tylko ewidentnie był to jeden z kandydatów. Rozmawialiśmy z nim i spełniał nasze warunki - powiedział Wachowski w programie "Debata+" na antenie Canal+Sport.

I dodał: - A o co się rozbiło? Pewnie o sam projekt, jeśli porównamy projekt Polska kontra Portugalia. Chodziło pewnie o kwestię bazy treningowej, możliwości osiągania sukcesów. Dla każdego z tych trenerów to jest ważne. Jeśli doszło się do momentu w karierze, w którym osiągnęło się kilka sukcesów, to chce się je kontynuować. Nie chcę powiedzieć, że trener Martinez wybrał prostszą ścieżkę, ale na pewno to było dla niego istotne.

Martinez nie czekał długo na nowe zajęcie po tym, jak zakończył pracę z reprezentacją Belgii po nieudanym mundialu w Katarze. Hiszpan zrezygnował z pracy 1 grudnia po tym, jak Belgowie zremisowali 0:0 z Chorwacją i odpadli z turnieju. 9 stycznia Martinez został ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii, zajmując miejsce Santosa.