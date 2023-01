Portugalskie media uderzają w Santosa. Oberwało się reprezentacji Polski

Fernando Santos został we wtorek ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. I chociaż w Polsce wszyscy są z tego faktu zadowoleni, to w Portugalii nie omieszkali wbić byłemu szkoleniowcowi szpilki. - Jego styl bardziej pasuje do takiej drużyny. Dla niego bardziej skomplikowane było prowadzenie dobrej reprezentacji, która umie grać w piłkę - powiedzieli dziennikarze Maisfutebol.

2 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl