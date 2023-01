Znamy najważniejsze zadanie Fernando Santosa. "Chcę to po sobie zostawić"

Fernando Santos został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Głównym celem Portugalczyka będzie wywalczenie awansu na Euro 2024, ale w przypadku ewentualnego niepowodzenia PZPN jest odpowiednio zabezpieczony. - Kontrakt zawiera w swojej długości dwa cykle eliminacyjne - do ME 2024 i MŚ 2026. Kontrakt jest dobry dla obu stron, są w nim takie sformułowania, które zabezpieczają interesy federacji i trenera - wyjaśnił Łukasz Wachowski, dyrektor generalny PZPN.

Dodatkowe zadanie dla Santosa. Nie tylko pierwsza kadra. "Chcę zostawić po sobie spuściznę"

Cezary Kulesza, prezes PZPN przekazał dziennikarzom na konferencji prasowej, że Fernando Santos będzie miał dodatkowe zadanie przy pracy w roli selekcjonera Polaków. - Trener zadeklarował, że będzie uczestniczył w udoskonaleniu szkolenia młodzieży. Będzie miał kontakt z trenerami kadr młodzieżowych. Poświęci się całkowicie, będzie jeździł na mecze, rozmawiał z trenerami - wyjaśnił Kulesza. - Chcę zostawić po sobie spuściznę, podstawy na przyszłość. Musimy skupić się na młodzieży. To jedno z zadań, które przede mną postawiono - stwierdził Santos.

Fernando Santos dodatkowo wyjaśnił, dlaczego od początku lutego będzie mieszkał z najbliższą rodziną w Warszawie. - Będę mieszkał w Polsce, by poznać kulturę, sposób bycia Polaków, chodzić na stadiony, spotkać trenerów. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy podwaliny dla lepszej przyszłości. Nie planuję rewolucji. To nie jest dobry pomysł. Dla mnie bardzo ważne jest to, by zrobić w Polsce to, co robiłem w przeszłości - dodał.

Debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski, w meczu o stawkę nastąpi 24 marca o godz. 20:45. Wtedy Polacy zaczną rywalizację w eliminacjach do Euro 2024, a ich pierwszym rywalem będzie reprezentacja Czech. Trzy dni później podopieczni Fernando Santosa zagrają z Albanią. Relacje tekstowe z meczów Polaków na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.