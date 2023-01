Santos roześmiał się, gdy usłyszał pytanie od polskiego dziennikarza. "Bardzo przepraszam"

Fernando Santos został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pojawił się na wtorkowej konferencji prasowej i odpowiadał na kolejne pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło opinii trenera na temat naszej kadry w kontekście minionego mundialu.

Fernando Santos usłyszał pytanie i zaczął się śmiać

- Czy miał Pan okazję oglądać mecze reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i jakie wnioski można wysnuć z tych meczów? – zapytał jeden z dziennikarzy.

Santos, słysząc tłumaczenie tego pytania na portugalski, nagle zaczął się śmiać. – No tak, ale to jest tajemnica państwowa! – powiedział z uśmiechem. Po czym zaczął odpowiadać.

– Bardzo przepraszam. Oczywiście rozumiem pytanie i jaki był jego cel. Ale jak państwo rozumieją, w tym momencie nie powinienem odpowiadać na to pytanie. Mój poprzednik wykonał bardzo dobrą pracę, której nie powinienem komentować. Nie powinienem odpowiadać, ale rozumiem pytanie, czy uważam, że zagrali dobrze czy źle, kto zagrał lepiej, kto gorzej. Oczywiście, mam swoją opinię. Widziałem wszystkie mecze, natomiast poczekam z wyrażeniem tej opinii na później. Najpierw chcę porozmawiać z zawodnikami, co można poprawić, co było dobre. Dopiero po głębokiej analizie będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Tak że przepraszam, ale oczywiście rozumiem zasadność tego pytania – powiedział nowy szkoleniowiec.

Cała konferencja zaczęła się od wpadki Cezarego Kuleszy, który pomylił imię nowego trenera, przedstawiając go jako Felipe Santosa. Portugalczyk natomiast zdradził m.in. co będzie z jego sztabem.