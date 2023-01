PZPN stworzył nowe stanowisko. Były kadrowicz na pomoc reprezentacji Polski

Saga związana z wyborem nowego selekcjonera dobiegła końca. Cezary Kulesza już zadecydował, kto poprowadzi reprezentację Polski w eliminacjach do Euro 2024. Faworytami byli Paulo Bento oraz Vladimir Petković, ale ostatecznie wybór prezesa PZPN padł na Fernando Santosa, a więc byłego trenera reprezentacji Portugalii. Oficjalne powitanie nowego selekcjonera nastąpiło na wtorkowej konferencji prasowej na Stadionie Narodowym. 68-latek podpisał z PZPN kontrakt do czerwca 2026 roku, co oznacza, że poprowadzi naszą kadrę również na mistrzostwach świata, które zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku.

PZPN stworzył nowe stanowisko. Radosław Michalak będzie pośredniczył pomiędzy PZPN-em a Santosem

Coraz więcej wiadomo już także na temat sztabu szkoleniowego Portugalczyka. Okazuje się, że PZPN stworzył funkcję "członka zarządu odpowiedzialnego za reprezentację Polski", o czym poinformował Sebastian Staszewski z Interii. Na tym stanowisku pojawi się 28-krotny reprezentant Polski.

Początek konferencji i wielka wpadka Kuleszy ws. Fernando Santosa

"Radosław Michalski został dziś wyznaczony jako członek zarządu odpowiedzialny za reprezentację Polski. Ma pełnić rolę tzw. łącznika między zarządem a kadrą. W związku z tym ma m.in przebywać na zgrupowaniach" - napisał dziennikarz na Twitterze.

W przeszłości Michalski występował w barwach Legi Warszawy czy Widzewa Łódź. W 2007 roku zakończył karierę w barwach Apollona Limassol. Po odwieszeniu butów na kołek nie odciął się jednak całkowicie od piłki nożnej. Od 2012 roku jest prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Dodatkowo pełni też funkcje członka zarządu PZPN. Teraz Cezary Kulesza wyznaczył mu kolejne zadanie. Będzie członkiem zarządu odpowiedzialnym za kadrę. To nowe stanowisko, którego w historii polskiej kadry jeszcze nie było.

