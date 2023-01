Santos zrezygnuje z Glika? Jest następca. "Drugi w rankingu" [Sport.pl LIVE]

Fernando Santos zostanie oficjalnie zaprezentowany na konferencji prasowej we wtorek o godzinie 13. Kulisy jego zatrudnienia przedstawialiśmy w programie Sport.pl LIVE. Gośćmi Dominika Wardzichowskiego, dziennikarza Sport.pl, byli: Maciej Bartoszek, były trener polskich klubów, Marcin Borzęcki, dziennikarz Viaplay, a także Jacek Krzynówek, wybitny reprezentant Polski. Cały program możecie obejrzeć TUTAJ >>

W programie goście Dominika Wardzichowskiego dyskutowali m.in. o tym, na jakiej pozycji Fernando Santos będzie miał najwięcej problemów. Jedną z nich może być środek obrony, jeżeli Santos zdecyduje się odstawić Kamila Glika. Eksperci w naszym studiu wskazali piłkarza, który w przyszłości może trafić do reprezentacji i rozwiązać część problemów. Aktualnie świetnie spisuje się na zapleczu Bundesligi.

Były reprezentant Polski wieszczy Santosowi poważne problemy. Ogromny przeskok

Przypomnijmy, że informację o tym, że to Fernando Santos zastąpi Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, jako pierwszy podał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. To u nas mogliście nie tylko przeczytać, ale też zobaczyć, jak mistrz Europy z 2016 roku z reprezentacją Polski przylatuje do Polski, aby podpisać kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.