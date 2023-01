Odnaleźli zdjęcie Santosa z byłym selekcjonerem Polaków. Hit

W poniedziałek Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl poinformował, że Fernando Santos przyleciał do Warszawy i to właśnie on zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. "Cezary Kulesza w rozmowie ze Sport.pl przed weekendem pytany przez nas o nowego selekcjonera rzucił: - Niektórzy się zdziwią, niektórzy zachwycą" - pisał Sosnowski. I tak też się stało. Nominacja Santosa dla wielu jest zaskoczeniem, gdyż nie był on wymieniany w gronie faworytów do objęcia posady, jak choćby jego rodak, Paulo Bento.

Fernando Santos kilka razy mierzył się z Polakami. Na pamiątkę zostało mu zdjęcie z Franciszkiem Smudą

Prezes PZPN wieczorem potwierdził już oficjalnie, że to właśnie Portugalczyk poprowadzi naszą reprezentację. Zrobił to, publikując wspólne zdjęcie na Twitterze i zapraszając na wtorkową konferencję prasową na PGE Stadionie Narodowym. To właśnie wtedy Santos zostanie zaprezentowany i po raz pierwszy porozmawia o nowym wyzwaniu z dziennikarzami.

Reprezentacja Polski będzie trzecią drużyną narodową, którą poprowadzi Santos. Wcześniej odpowiadał za wyniki Greków w latach 2010-2014, a także Portugalczyków od 2014 do 2022 roku. Grecję doprowadził do 1/4 fina逝 Euro 2012 i 1/8 finału M 2014. Portugali do tytułu mistrza Europy w 2016 roku i wygrania Ligi Narodów UEFA w 2019 roku. Podczas niedawnych MŚ w Katarze doszedł z rodakami do ćwierćfinału.

Na przestrzeni lat, prowadząc zarówno Grecję, jak i Portugalię, Santos miał kilkakrotnie okazję rywalizować z Polakami. Choćby podczas Euro 2012, które nasz kraj organizował wspólnie z Ukrainą. Biało-Czerwoni zmierzyli się w meczu otwarcia właśnie z prowadzonymi przez Santosa Grekami (1:1). Naszym selekcjonerem był wówczas Franciszek Smuda, który miał okazję poznać osobiście Portugalczyka.

Polsat Sport z okazji nominacji Santosa postanowił przypomnieć spotkanie obu panów. Doszło do niego po raz pierwszy przy okazji losowania grup Euro 2012, jeszcze w 2011 roku. Na pamiątkę zostało wspólne zdjęcie. Dość oryginalne. Panowie wyglądają na mocno spiętych.

W 2016 roku Santos miał natomiast okazję stanąć przeciwko Adamowi Nawałce. Podczas mistrzostw Europy we Francji, w pamiętnym meczu ćwierćfinałowym. Ostatecznie Portugalczycy pokonali naszą reprezentację po serii rzutów karnych (1:1 i 5:3 w karnych) i kontynuowali marsz, jak się okazało, po tytuł.

