Szpakowski zabrał głos. Tak ocenia wybór Santosa. "Pamiętam"

Angaż Fernando Santosa przez PZPN na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, zważając na wcześniejsze dywagacje, jest sporym zaskoczeniem. Zdecydowana większość specjalistów wyraża jednak zadowolenie z zatrudnienia doświadczonego szkoleniowca, który w przeszłości pracował z wielkimi gwiazdami światowego futbolu. Wśród nich jest Dariusz Szpakowski. Komentator cieszy się z takiego obrotu spraw.

Powinien przynieść sukcesy

W rozmowie z TVP Sport legendarny polski komentator sportowy zauważył, że Fernando Santos powinien być gwarantem dobrej gry reprezentacji Polski. Ma on bowiem doświadczenie w piłce reprezentacyjnej, wygrywał najważniejsze turnieje i pracował z największymi gwiazdami, w tym Cristiano Ronaldo. W naszej kadrze narodowej nic nie powinno go więc zaskoczyć.

- To wybór, który powinien przynieść nam określone sukcesy. Santos pracował z taką gwiazdą jak Cristiano Ronaldo. Teraz będzie trenować Roberta Lewandowskiego. Nigdy nie można odbierać ludziom szansy przed rozpoczęciem działań. Trzeba poczekać do marcowych spotkań z Czechami i Albanią. Myślę, że przy takim doświadczeniu i pracy z reprezentacją Portugalii, z którą zdobył mistrzostwo Europy, nie powinniśmy mieć obaw. Pamiętam Santosa z reprezentacji Grecji i pożegnalnego meczu Marcina Żewłakowa w naszej kadrze. Zna swój fach, nie jest trenerem wypalonym, ma dużo kreatywności w sobie i jednocześnie olbrzymi spokój oraz świetny warsztat. Trzeba mu życzyć powodzenia - powiedział Szpakowski.

Wyborcza saga

W ostatnich tygodniach, we wszystkich mediach pojawiało się wiele plotek na temat kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Nikt jednak nie wie, którzy z wymienianych trenerów faktycznie znajdowali się na celowniku PZPN. Wspomniał o tym komentator TVP, który przyznał też, że wiek Santosa nie powinien być żadnym wyznacznikiem.

- Czas pokaże, czy był to najlepszy wybór. Jedynie prezes Kulesza wie, ilu tak naprawdę było kandydatów. Nie ma co już tego roztrząsać. Mamy nowego trenera reprezentacji Polski. Jego osoba może mieć duży wpływ na naszych piłkarzy, szczególnie tych młodych. Niektórzy jakiś czas temu skreślali doświadczonego Carlo Ancelottiego, a teraz widzimy, czego dokonał w Realu Madryt. Portugalczycy mają pewnie niedosyt, jeżeli chodzi o mundial w Katarze. To była ostatnia szansa dla Cristiano Ronaldo, żeby zaistnieć w poważnym futbolu. Santos zna swój warsztat, ma ogromne dokonania, a teraz podjął się czegoś, co powinno przynieść nam sporo zadowolenia - dodał Szpakowski.

Fernando Santos, po raz pierwszy, odpowie na pytania polskich dziennikarzy już we wtorek 24 stycznia, podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym, która ma rozpocząć się o godzinie 13:00.