Grecy zabrali głos po decyzji PZPN. Nie mają wątpliwości co do Santosa

Poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski wydają się zbliżać ku końcowi. W poniedziałek Cezary Kulesza, prezes PZPN, opublikował fotografię z portugalskim szkoleniowcem Fernando Santosem. "Do zobaczenia jutro na konferencji na PGE Narodowym!" - napisał w opisie zdjęcia.

Santos ma wieloletnie doświadczenie w pracy selekcjonerskiej, w latach 2010-2014 prowadził Grecję, a w latach 2014-2022 Portugalię, z którą w 2016 roku zdobył mistrzostwo Europy. Zdaniem greckiego dziennikarza Dimitrisa Vergosa polska federacja podjęła właściwą decyzję. - Spodziewam się, że będzie podążał w zgodzie ze swoją filozofią taktyczną, którą prezentował też w Grecji i Portugalii. To świetny trener. Sądzę, że polska federacja dokonała najlepszego możliwego wyboru - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Vergos krótko scharakteryzował trenerski profil Santosa, który prowadził z sukcesami w Grecji też drużyny klubowe - AEK Ateny i PAOK Saloniki. Preferuje on dosyć pragmatyczny styl gry, który przynosi satysfakcjonujące rezultaty. - Jest perfekcyjny pod względem taktycznym. Doskonale trzyma dyscyplinę w drużynach, które prowadzi. Jego drużyny potrafią osiągać dobre wyniki, a przez to są skuteczne. Charakterystyczna jest solidność w obronie, ale nie oznacza to, że stawia na defensywny futbol - ocenił.

Grek podkreślił, że Santos umie sobie radzić z "mocnymi osobowościami w zespole", co mogło być przydatne zwłaszcza w okresie pracy z Portugalią, gdy w drużynie miał m.in. Cristiano Ronaldo. Sympatię zaskarbiał sobie również innymi cechami. - To człowiek, który posiada osobowość zwycięzcy. Zawsze był uczciwy i bezpośredni w stosunku do piłkarzy - stwierdził Vergos.

Oficjalna prezentacja Fernando Santosa jako nowego selekcjonera reprezentacji Polski odbędzie się w we wtorek, 24 stycznia o godzinie 13.

