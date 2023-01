Wpadka Kuleszy przed ogłoszeniem selekcjonera. Zmieszał się po wpisie Bortniczuka

W poniedziałek po południu Fernando Santos pojawił się na lotnisku w Warszawie, o czym jako pierwszy poinformował Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie Portugalczyk będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Kamil Bortniczuk pogratulował wyboru nowego selekcjonera. Zaskakująca reakcja Cezarego Kuleszy

Wiadomo było, że prezentacja nowego selekcjonera będzie miała miejsce we wtorek 24 stycznia o godzinie 13 podczas konferencji prasowej z udziałem Cezarego Kuleszy, prezesa związku. Mimo to Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, już w poniedziałek pogratulował wyboru nowego selekcjonera. "Gratulacje dla Prezesa Cezarego Kuleszy i PZPN! Fernando Santos to selekcjoner z bardzo dobrym CV (od 2010 Grecja i Portugalia, a wcześniej topowe kluby portugalskie i greckie) sukcesami (mistrzostwo Europy), doświadczeniem w pracy z wielkimi gwiazdami, na czele z Cristiano Ronaldo" - napisał na Twitterze.

Wpis został podany dalej przez Kuleszę, który w ten sposób niejako potwierdził, że to właśnie Santos zostanie zaprezentowany jako szkoleniowiec reprezentacji Polski. Prezes PZPN jednak szybko anulował podanie tweeta. Dlaczego?

Jak się okazało, by już w należyty sposób osobiście ogłosić nawiązanie współpracy z Portugalczykiem. Niedługo później Kulesza opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Santosem. "Do zobaczenia jutro na konferencji na PGE Narodowym!" - czytamy w podpisie do fotografii.

Z ustaleń włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano wynika, że Portugalczyk podpisze z polską federacją kontrakt do czerwca 2026 roku, czyli do zakończenia mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Jego zarobki będą wynosić między 2,5 a 3 miliony euro rocznie.