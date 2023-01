Szymon Marciniak kontra Fernando Santos. Było gorąco. "Przyznał się do błędu"

Coraz więcej wskazuje na to, że to Fernando Santos obejmie reprezentację Polski po Czesławie Michniewiczu. - W poniedziałek po południu na lotnisku w Warszawie wylądował samolot, z którego wysiadł portugalski trener. Nie był to jednak Paulo Bento, a Fernando Santos, były selekcjoner Portugalii. Według informacji Sport.pl to jego na wtorkowej konferencji prasowej przedstawi Cezary Kulesza - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Ciekawą historię z Fernando Santosem miał Szymon Marciniak, nasz najlepszy polski sędzia, który prowadził ostatni finał MŚ: Argentyna - Francja. W 2019 roku Marciniak sędziował eliminacyjny mecz do ME: Portugalia - Serbia. W drugiej części doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Jeden z Serbów zablokował ręką strzał w polu karnym i Marciniak odgwizdał rzut karny. Chwilę później zmienił jednak swoją decyzję i kazał Serbom rozpocząć grę od własnej bramki. Polski arbiter nie mógł skorzystać z analizy VAR, bo nie był w tych rozgrywkach wykorzystywany. Portugalczycy byli wściekli na Marciniaka, uważali, że zostali skrzywdzeni.

Polski arbiter po meczu przeprosił za swoją decyzję właśnie Fernando Santosa. - Sędzia Marciniak po spotkaniu zaprosił mnie do wspólnej analizy sytuacji z rzutem karnym. Obejrzał powtórkę i przyznał się do błędu. Przeprosił mnie. To żadne pocieszenie, bo każdy widział, że powinna być jedenastka - powiedział Santos.

Tymczasem Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, miał inny pogląd na tę kontrowersyjną sytuację.

- Dowód rzeczowy z meczu Portugalia - Serbia. Piłka po zagraniu głową Portugalczyka najpierw trafiła w twarz Serba, a dopiero potem w jego rękę. W takiej sytuacji nie można odgwizdać przewinienia. Decyzja o odwołaniu rzutu karnego była słuszna - napisał na Twitterze.

Fernando Santos z reprezentacją Portugalii dotarł do ćwierćfinału mundialu, przegrywając tam z Marokiem. 68-latek prowadził kadrę od 2014 r. i wygrał złoty medal mistrzostw Europy w 2016 r. we Francji. Wcześniej cztery lata pełnił funkcję selekcjonera w kadrze Grecji, więc spełnia warunek o doświadczeniu w pracy selekcjonerskiej.

Z Grecją awansował na dwa kolejne wielkie turnieje. Na Euro 2012 wyszedł z grupy przed Polską i odpadł w ćwierćfinale po porażce z Niemcami 2:4. Dwa lata później awansował na mundial w Brazylii, gdzie również wyszedł z grupy, wyprzedzając Wybrzeże Kości Słoniowej i Japonię. Wtedy Grecy odpadli po serii rzutów karnych w 1/8 finału z rewelacją turnieju, Kostaryką.

Cezary Kulesza w rozmowie ze Sport.pl przed weekendem pytany przez nas o nowego selekcjonera rzucił: - Niektórzy się zdziwią, niektórzy zachwycą. Według naszych informacji zależało mu na dużym nazwisku i trenerze, który ma doświadczenie w pracy z wielkimi piłkarzami. To dlatego w ostatnim tygodniu prowadzono rozmowy z trzema kandydatami, ale finalizowano je z Santosem. Bento i Petković z decyzją prezesa mieli czekać do weekendu. Nie wiedzieli, że wtedy byli już na rezerwie.

Santos ma związać się umową ważną do czerwca 2026 roku. Polska federacja jest w stanie zaproponować Portugalczykowi od 2,5 do 3 mln euro rocznie, a więc około 12 mln złotych. Być może jego asystentem będzie Michał Probierz, obecnie prowadzący reprezentację Polski U-21.