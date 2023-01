Media: Zaskakujący kandydat na asystenta Santosa. "Dostał telefon"

Wszystko wskazuje na to, że saga związana z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski dobiega końca. Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl poinformował, że Fernando Santos ma zostać następcą Czesława Michniewicza. Portugalczyk przyleciał już do Warszawy, gdzie we wtorek pojawi się na konferencji prasowej na PGE Narodowym. Do tej pory wydawało się, że największe szanse na objęcie reprezentacji Polski mają Paulo Bento lub Vladimir Petković.

Probierz asystentem Fernando Santosa w reprezentacji Polski? Miał dostać telefon od PZPN

Jednym z pytań przy objęciu reprezentacji Polski przez Fernando Santosa jest kwestia sztabu szkoleniowego, w którym ma znaleźć się polski asystent. Media podają, że taką rolę w sztabie nowego selekcjonera mógłby pełnić Michał Probierz, czyli obecny selekcjoner kadry do lat 21. Probierz miał dostać telefon od Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy byłby zainteresowany pracą przy seniorskiej reprezentacji w takiej roli. Informację taką przekazał dziennikarz WP, Mateusz Skwierawski, w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Taka rola Michała Probierza byłaby niecodzienna, ponieważ od 2005 roku pełnił funkcję pierwszego trenera w różnych zespołach - odpowiednio w Polonii Bytom, Widzewie Łódź, ŁKS-ie Łódź, Jagiellonii Białystok, Arisie Saloniki, Wiśle Kraków, GKS-ie Bełchatów, Lechii Gdańsk oraz Cracovii. Michał Probierz pełni funkcję selekcjonera kadry Polski do lat 21 od 4 lipca zeszłego roku, gdy zastąpił na tym stanowisku Macieja Stolarczyka.

Michał Probierz nie jest jedynym kandydatem do roli asystenta w reprezentacji Polski. Kilka dni temu TVP Sport podawał, że jest też rozpatrywana kandydatura Jacka Magiery, który prowadził młodzieżową kadrę i miał za sobą pracę dla Legii Warszawa czy Śląska Wrocław.

Fernando Santos zostanie ogłoszony w roli selekcjonera reprezentacji Polski na wtorkowej konferencji na PGE Narodowym, która rozpocznie się o godz. 13:00. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano Santos związał się umową z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, która jest ważna do końca czerwca 2026 roku, czyli do zakończenia mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.