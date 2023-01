Media: To Kulesza wpadł na pomysł z Simeone. "Ja go wymyśliłem"

Czesław Michniewicz osiągnął wszystkie cele sportowe, które na początku 2022 roku postawił przed nim Cezary Kulesza. Mimo to 52-latek nie utrzymał posady selekcjonera reprezentacji Polski. Teraz prezes PZPN poszukuje nowego szkoleniowca, który poprowadzi Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024. Kulesza zdradził jedynie, że będzie to obcokrajowiec. Faworytem mediów i ekspertów jest Paulo Bento. W gronie kandydatów znaleźli się również Vladimir Petković i Fernando Santos. Jak udało się ustalić Sport.pl, to ten ostatni ma zostać zaprezentowany w trakcie wtorkowej konferencji prasowej. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ>>>

Cezary Kulesza chwalił się, że chciał zatrudnić trenera Atletico Madryt. "Ja wymyśliłem Simeone!"

Jak donosi Roman Kołtoń, prezes PZPN kontaktował się z wieloma zagranicznymi trenerami, zanim podjął ostateczną decyzję. Dziennikarz ujawnił, że Kulesza skłaniał się przede wszystkim ku argentyńskiemu szkoleniowcowi, a na jego liście życzeń dość zaskakująco znalazł się m.in. Diego Simeone. Kołtoń przytoczył rozmowę z prezesem na kanale "Prawda Futbolu" i podkreślił, że sprowadzenie szkoleniowca Atletico Madryt do Polski było własną inicjatywą Kuleszy. Co więcej, prezes PZPN był z niej bardzo dumny.

Borek zabrał głos ws. selekcjonera. "Trener, który ma żar. Nie odcinanie kuponów"

- "Ja wymyśliłem Simeone!" - cytat dosłowny. "Ale prezesie, jak Simeone? On jest nie do wzięcia, za drogi, pracuje jeszcze w Atletico". "No tak, tak, ale kończy pracę, poprosiłem o kontakt". Simeone odpowiedział, że ma kontrakt, że chciałby pracować jako trener klubowy, a jeśli miałby objąć jakąś reprezentację, to Argentynę - wyjawił dziennikarz.

Kołtoń zaznaczył, że Kuleszy zależało na sprowadzeniu do Polski wielkiego trenera. Jak już wcześniej pisaliśmy, PZPN przeznaczył również rekordową pulę pieniędzy na wynagrodzenie dla nowego selekcjonera. Nieoficjalnie mówi się, że szkoleniowiec będzie zarabiał około 2,5 - 3 mln euro. Tak wielka kwota może zaskoczyć wielu. Dla porównania Czesław Michniewicz za kontrakt zainkasował zaledwie 570 tysięcy euro. Więcej zarabiał Paulo Sousa, ale i tak nie zbliżył się do wspomnianej kwoty. Wynagrodzenie Portugalczyka wynosiło 840 tysięcy euro rocznie.

Ostatecznie Simeone odmówił Kuleszy, choć jego pozycja w Atletico Madryt znacznie osłabła w ostatnich miesiącach i niewykluczone, że Argentyńczyk szybko pożegna się z posadą. Klub nie awansował do fazy play-off europejskich pucharów, a w lidze hiszpańskiej zajmuje dopiero 4. miejsce.

Mila obawia się zagranicznego selekcjonera. "Boję się zawsze o jedno"

O tym, kto ostatecznie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, przekonamy się 24 stycznia po godzinie 13:00. Nowy szkoleniowiec poprowadzi Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024. Pierwsze spotkania odbędą się już w marcu. Selekcjoner będzie miał mało czasu na poznanie drużyny, ale mimo to awans na Euro, przy obecnym formacie, to absolutny obowiązek.