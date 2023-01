"Negocjacje nie zakończyły się sukcesem". Zwrot akcji ws. selekcjonera

We wtorek 24 stycznia na oficjalnej konferencji prasowej na stadionie PGE Narodowy Cezary Kulesza przedstawi nowego selekcjonera kadry. W zeszłym tygodniu TVP Sport poinformowało, że ma to być Paulo Bento. Tej informacji zaprzeczył jednak agent portugalskiego trenera w rozmowie z Fabrizio Romano. To może oznaczać, że Bento nie obejmie jednak polskiej kadry.

Bento odpadł. Petković albo Santos?

Podobnie uważa "Przegląd Sportowy". "Na dwa dni przed prezentacją wydaje się, że naszą kadrę obejmie ktoś z dwójki: Vladimir Petković – Fernando Santos. Mniejsze szanse ma na to Paulo Bento, z którym również prowadzone były negocjacje, ale z naszych informacji wynika, że nie zakończyły się sukcesem" - czytamy w nim. Z wąskiego grona kandydatów odpadł już, chociażby Steven Gerrard, a swoją chęć prowadzenia biało-czerwonych zgłosił Jurgen Klinsmann, ale nie był on brany pod uwagę.

Kulesza poszedł na całość. Dogadał się z dwoma trenerami jednocześnie

Warunkami Cezarego Kuleszy jest to, aby nowy selekcjoner był ceniony przez zawodników oraz miał doświadczenie selekcjonerskie. To konieczne, aby poprawić wizerunek związku i reprezentacji, który jest nadszarpnięty po mundialu, a zwłaszcza przez afery wokół kadry oraz PZPN.

Reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera pierwsze spotkania rozegra już w marcu. Będą to mecze eliminacyjne do mistrzostw Europy, a rywalami biało-czerwonych będą Czechy oraz Albania.