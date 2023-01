Brzęczek wskazał, kto powinien objąć reprezentację. "Wymagająca mentalność"

Od dłuższego czasu kibice zastanawiają się, kto obejmie reprezentację Polski. Cezary Kulesza potwierdził niedawno, że następcą Czesława Michniewicza zostanie zagraniczny selekcjoner. Zdaniem mediów jego wybór padł na Paulo Bento, ale najnowsze doniesienia wskazują na co innego, ponieważ Portugalczyk wcale nie ma zamiaru pojawiać się w najbliższym czasie w Polsce.

Jerzy Brzęczek wskazał, kto powinien objąć reprezentację Polski

W ostatnim czasie wiele osób związanych z polską piłką wypowiadało się na temat wyboru nowego selekcjonera. Nie brakowało zagranicznych kandydatur, takich jak na przykład Vladimir Petković, ale niektórzy uważali, że kadrę powinien przejąć Polak. Podobnego zdania jest Jerzy Brzęczek. - Uważam, że selekcjonerem powinien być Polak, co nie oznacza, że jak będzie ktoś z zagranicy, to nie będziemy go wspierać. Trzeba na to popatrzeć chłodną analizą. Brakuje merytorycznej, rzeczowej analizy tego wszystkiego, co się dzieje - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Nowy selekcjoner nie będzie mieć dużo czasu na wdrożenie własnych pomysłów, ponieważ już w marcu reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do Euro 2024. Najpierw zmierzy się z Czechami (24 marca), a następnie czekają ja potyczka z Albanią (27 marca).

- Na pewno dla zagranicznego selekcjonera nie będzie to łatwy okres. Są trudne mecze, ale jest również wymagająca mentalność, specyfika wszystkiego, co się dzieje wokół kadry. Teraz reprezentacja potrzebuje spokoju, a czasu jest bardzo mało - dodał były selekcjoner polskiej kadry.

Cezary Kulesza oficjalnie potwierdził, że lada moment poznamy następcę Michniewicza. Prezes PZPN poinformował, że nowy selekcjoner zostanie zaprezentowany na konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek 24 stycznia na Stadionie Narodowym.

