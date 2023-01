Nagły zwrot akcji ws. selekcjonera reprezentacji Polski. "Nie ma planów"

Medialna saga, związana z poszukiwaniem kandydatów do objęcia jednego z najważniejszych stanowisk trenerskich w polskim sporcie dobiega końca. Już za dwa dni dowiemy się, kto poprowadzi reprezentację Polski w eliminacjach do Euro 2024, rozpoczynających się w marcu. Choć faworytem ekspertów i dziennikarzy jest Paulo Bento, to według najnowszych informacji Portugalczyk wcale nie ma zamiaru pojawiać się w najbliższym czasie w Polsce. To może sugerować, że ktoś inny zastąpi Czesława Michniewicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Jednak nie Paulo Bento? Zaskakujące fakty ws. potencjalnego nowego selekcjonera reprezentacji Polski

W niedzielnym programie "Pogadajmy o piłce" Tomasz Włodarczyk, Bożydar Iwanow, Rafał Kędzior oraz Janusz Basałaj dyskutowali na temat tego, kto we wtorek zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem. Tomasz Włodarczyk skontaktował się z Fabrizio Romano, a ten przekazał mu zaskakujące informacje w tej sprawie.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

- Agent Paulo Bento właśnie powiedział mu, że na razie nie ma planów przylotu do Polski - przekazał Włodarczyk. Bento był w ostatnim czasie przymierzany do objęcia sterów w polskiej kadrze. Informacja Romano sugeruje, że ktoś inny zostanie selekcjonerem polskiej kadry. Wśród innych kandydatów wymienia się m.in. Fernando Santosa czy też Vladimira Petkovicia.

Mielcarski ocenia Paulo Bento. "Mam nadzieję, że ma to, czego nam brakuje"

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" po informacji Włodarczyka próbowali skontaktować się z Cezarym Kuleszą. Ten jednak odmówił komentarza, informując, że bierze udział w spotkaniu, podczas którego kompletowany jest sztab szkoleniowy kadry.

Guardiola szokuje. "Jeśli to się nie uda, będę musiał odejść z Manchesteru City"

Konferencja prasowa z udziałem prezesa PZPN Cezarego Kuleszy oraz nowego selekcjonera reprezentacji Polski odbędzie się we wtorek 24 stycznia. Wówczas dowiemy się, kto rzeczywiście poprowadzi polskich piłkarzy w najbliższych miesiącach.