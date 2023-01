Zwrot akcji ws. selekcjonera?! Dziekanowski nakreślił sensacyjny scenariusz

W najbliższy wtorek odbędzie się w Warszawie coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Piłki Nożnej. I to właśnie wtedy poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza już potwierdził, że następcą Czesława Michniewicza zostanie zagraniczny selekcjoner. Wszystko wskazuje, że wybór padł na Paulo Bento. Ale czy na pewno? Innego zdania jest Dariusz Dziekanowski, który często zaskakuje swoimi opiniami.

"Już niby wszystko jasne w kwestii nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, w zasadzie brakuje tylko podpisów. Niby, podobno, rzekomo..." - zaczął swój felieton były reprezentant Polski.

"Ale ja wcale się nie zdziwię, jeśli po przyszłotygodniowym posiedzeniu zarządu PZPN okaże się, że będzie całkiem odwrotnie - nowy opiekunem kadry zostanie jednak Polak. I w dodatku, dostanie do pomocy zagranicznych asystentów. No może z tymi zagranicznymi współpracownikami, to lekko przesadzam, ale zupełnie poważnie piszę, że nie zdziwi mnie, jeśli to, co dziś wydaje się przesądzone, mimo wszystko pozostanie tylko w sferze marzeń, a prezes Kulesza w przyszłym tygodniu wyjdzie do mediów, rozłoży ręce i powie: "Przepraszam, naprawdę próbowałem, ale jednak na dziś najlepszą opcją jest Michał Probierz" - czytamy na portalu Interia.pl.

A może Probierz asystentem?

Istnieje teoria, że Probierz może opuścić reprezentację U-21 i trafić do seniorskiej, ale nie jako selekcjoner, a jako asystent zagranicznego trenera. Michał Kiedrowski, dziennikarz Sport.pl, wyjaśnia w "Kiedrosporcie" dlaczego nie jest to dobry pomysł.

Tym bardziej że niedawno pojawił się dość tajemniczy wpis Zbigniewa Bońka. - Widziałem treningi Probierza i innych podczas mojej kariery. Michał na boisku w pracy jest Top. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, to na pewno nie do pracy na boisku - oznajmił były prezes PZPN.

Obecnie Probierz jest selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. Poprowadził ją w czterech meczach, z których jeden wygrał, jeden zremisował i dwa razy przegrał.

Największymi sukcesami Probierza są dwa Puchary Polski oraz dwa Superpuchary, które wywalczył jako trener Cracovii oraz Jagiellonii Białystok. W przeszłości 50-latek pracował też w Termalice, Lechii Gdańsk czy Widzewie Łódź.