Media: Znamy datę prezentacji selekcjonera polskiej kadry. PZPN już się szykuje

Od dłuższego czasu wielu kibiców zastanawiało się, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. W mediach pojawiały się nazwiska wielu kandydatów, a niedawno Cezary Kulesza potwierdził, że następcą Czesława Michniewicza zostanie zagraniczny selekcjoner. W czwartek TVP Sport przekazało, że wybór prezesa PZPN padł na Paulo Bento.

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczyk, który otarł się o polską kadrę. Teraz składa palety i gra w Klasie B

Znamy datę prezentacji Paulo Bento na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski

Wydaje się przesądzone, że to właśnie Portugalczyk obejmie polską kadrę i pozostaje czekać na jego oficjalną prezentację. Jak poinformował "Przegląd Sportowy", ma się ona odbyć już w najbliższy wtorek. Wszystko będzie miało miejsce na Stadionie Sarodowym, a PZPN miał już wynająć firmę, która zajmuje się organizacją tego typu wydarzeń.

Dziennikarze i eksperci z zadowoleniem przyjęli doniesienia mediów o wyborze Paulo Bento i zgodnie twierdzą, że jest to odpowiedni selekcjoner dla reprezentacji Polski, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ. Media dodają również, że asystentem Bento ma zostać Jacek Magiera.

Karbownik nie ma wyboru. Słowa jego trenera nie pozostawiają wątpliwości

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wszyscy kibice nie mogą doczekać się prezentacji nowego szkoleniowca. Wydaje się, że będzie miał on odpowiednio dużo czasu, aby przygotować kadrę do nadchodzących spotkań. Już w marcu Polska rozpocznie eliminacje do Euro 2024. Najpierw zmierzy się z Czechami (24 marca), a następnie czekają ja potyczka z Albanią (27 marca).

"Hat-trick" Ronaldo jeszcze przed meczem. Kamery wszystko nagrały [WIDEO]