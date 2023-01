Mielcarski ocenia Paulo Bento. "Mam nadzieję, że ma to, czego nam brakuje"

W środę 25 stycznia odbędzie się zjazd zarządu PZPN. To właśnie wtedy powinna zostać podjęta kluczowa decyzja o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski. Od kilku dni najpoważniejszym kandydatem jest Portugalczyk Paulo Bento, o czym informowały już polskie media. Więcej --> TUTAJ. Wielu ekspertów ceni sobie warsztat 53-latka i uważa, że szkoleniowiec pomoże nam odbudować kulejący styl gry. Podobnie sądzi były reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski.

Grzegorz Mielcarski ocenia Paulo Bento. Uważa, że jest to odpowiedni człowiek, aby zbudować solidną reprezentację

Mielcarski, który w latach 1995-1999 grał w FC Porto, w rozmowie z portalem Gol24.pl zdradził, co sądzi o głównym kandydacie na selekcjonera. - Nigdy nie miałem okazji poznać go osobiście, jednak cieszę się, że PZPN zdecydował się na trenera z zagranicy. Jest to utytułowany szkoleniowiec, który pracował wiele lat z różnymi reprezentacjami. Prowadził Portugalię oraz Koreę, dlatego wie, z czym to się wiąże. Mam nadzieję, że da nam odpowiedni mental, ponieważ tego nam w ostatnich latach najbardziej brakuje - powiedział.

Ekspert wymienił także, co powinien zrobić Bento, aby móc liczyć na sukces z Polską kadrą. - Ciężko będzie osiągnąć ładny dla oka styl, ale biorąc pod uwagę jego karierę, to na pewno będzie starał się to zrobić. Nasza reprezentacja wielokrotnie pokazywała, że potrafi grać do przodu. Brakuje tylko stabilizacji. W przeszłości potrafiliśmy się przeciwstawić Hiszpanii, czy Niemcom, co pokazuje, że umiemy grać. Najważniejsze, aby obudzić w reprezentantach charakter - powiedział.

Jeśli Bento rzeczywiście zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, to będzie drugim trenerem z Portugalii, który objął tę funkcję. Roczny "romans" z Paulo Sousą nie skończył się dobrze, bo ten przy pierwszej lepszej okazji zmienił pracę. Czy będzie to problem dla Bento? - Dobrze, że przez Sousę nie uraziliśmy się do Portugalczyków. Gdyby tak było, nie świadczyłoby to o nas zbyt dobrze. Wiadomo, jak zachował się Sousa, ale przecież nie wszyscy Portugalczycy są cwaniakami i kombinatorami. Też nie chciałbym, żeby o każdym Polaku mówiono, że jest złodziejem i lubi pić alkohol. Tak się utarło, ale nie wszyscy są tacy sami - zakończył.