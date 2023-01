"Pod wodzą Bento gra Polski nie zmieni się drastycznie. To nie jest ofensywny trener"

W czwartek dziennikarze TVP Sport przekazali, że Paulo Bento przejmie posadę selekcjonera reprezentacji Polski po Czesławie Michniewiczu. Informację potwierdziły także sprawdzone, portugalskie media. Ostatnią drużyną prowadzoną przez 53-letniego szkoleniowca była reprezentacja Korei Południowej, która na katarskim mundialu przyzwoicie zaprezentowała się szczególnie w ofensywie. Mimo to portugalscy eksperci zwracają uwagę na fakt, że Bento dużą wagę przykłada do defensywy, od której rozpoczyna tworzenie taktyki na dany mecz.

Portugalski komentator podsumował Bento. "Nie jest ofensywnie nastawionym trenerem"

W rozmowie ze wspomnianym TVP Sport Luis Cristovao - ceniony, portugalski komentator, wypowiedział się o specyfice pracy Paulo Bento. Ekspert stwierdził, że 53-latek wbrew pozorom nie preferuje przesadnie ofensywnego stylu gry.

- Nie jest ofensywnie nastawionym trenerem, ale potrafi dostosować się do danego spotkania i odpowiednio reagować w trakcie meczu. Lubi dobrze zorganizowaną grę defensywną i od niej rozpoczyna planowanie taktyki na mecz. Myślę, że pod wodzą Bento gra reprezentacji drastycznie nie zmieni się od tego, co widzieliśmy na mistrzostwach świata. Nie oczekiwałbym od razu pięknego i ofensywnego futbolu - przyznał komentator.

Ponadto Cristovao dodał, że były trener Koreańczyków lubi powoływać i rozwijać szczególnie młodych piłkarzy. - Lubi pracować z młodymi zawodnikami, a jego najlepszym projektem był Sporting Lizbona, gdzie wychował wielu zdolnych piłkarzy. Działo to się jednak już dawno temu. Z Koreą Południową osiągnął dobry wynik na mundialu. Wcześniej natomiast zawiódł w Pucharze Azji - wyznał rozmówca.

Jakim człowiekiem jest Paulo Bento?

Charakter i sylwetkę przyszłego trenera reprezentacji "Biało-Czerwonych" przedstawił inny portugalski dziennikarz, Tomas da Cunha. Komentator tamtejszego Eleven Sports wyznał, że Bento nie jest zbyt empatyczną osobą oraz skupia się przede wszystkim na dyscyplinie i rzetelnej pracy.

- Nie jest typem osoby zbyt pogodnej, ani takiej, która okazuje wiele sympatii. To bardzo surowy trener i wymaga wiele dyscypliny od swoich zawodników. Zazwyczaj używa systemu 4-2-3-1, choć stara się dostosować plan na mecz do charakterystyki składu. Myślę, że Bento poprawi grę polskiej drużyny pod względem taktycznym. Macie zawodników, których stać na znacznie więcej niż to, co pokazaliście na ostatnim mundialu - powiedział dziennikarz w rozmowie z TVP Sport.