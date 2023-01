Ma doświadczenie i sukcesy, piłkarze płakali, gdy odchodził. Świetny wybór Cezarego Kuleszy

Jeśli Paulo Bento w najbliższych dniach zostanie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski, na pewno oszczędzi sobie ckliwych zdań o polskim papieżu i nie będzie dziękował za niemal każde zadane pytanie. Z Paulo Sousą łączy go bowiem tylko to samo imię i narodowość. Prywatnie i zawodowo jest jego przeciwieństwem: daleko mu do showmana, wypowiada się zwięźle, czasami wręcz oschle, z reprezentacjami pracuje długo - po cztery lata, w tym czasie nie oglądając się za klubami, a na boisku od chaosu woli porządek. Do tego stopnia, że gdy my narzekaliśmy na nieustannie eksperymentującego Sousę, Koreańczycy zarzucali Bento przeciwną skrajność - że zawsze gra tak samo i nawet nie szuka alternatywy. Docenili to dopiero na mundialu w Katarze, gdzie pierwszy raz od dwunastu lat wyszli z grupy i cieszyli się zespołem, w którym każdy piłkarz wreszcie wiedział, za co odpowiada.

Kluczowe jest jednak pierwsze słowo - "jeśli". Według Sport.pl, jest bowiem jeszcze za wcześnie, by o tym przesądzać. Owszem - wybór jest coraz bliżej, a do dogrania zostały ostatnie szczegóły, co sam Cezary Kulesza podkreśla w wywiadach. Od kilku dni mówi w nich, że podjął kluczową decyzję, a teraz czeka na odpowiedź drugiej strony. Ustną deklarację miał już dostać. Konsekwentnie nie podaje jednak nazwiska trenera, na którego się zdecydował, a jednie podrzuca wskazówki: obcokrajowiec, z selekcjonerskim doświadczeniem. To dlatego od wtorku media są zgodne, że najprawdopodobniej chodzi o Paulo Bento lub Vladimira Petkovicia.

W czwartek po południu TVP Sport podało, że Kulesza zdecydował się na Portugalczyka i nie szykuje już żadnego zwrotu akcji, a w przyszłym tygodniu poinformuje o tym oficjalnie. TVP swoje informacje opiera na przecieku od dawnego współpracownika Bento, który miał zdradzić, że jest on zdecydowany na pracę z Polską i negocjacje zmierzają ku końcowi. Sport.pl nie udało się potwierdzić tych informacji w federacji ani wśród osób zbliżonych do prezesa PZPN. Raz jeszcze okazało się, że Kulesza działa bardzo dyskretnie i mało kogo wtajemniczył w poszukiwania selekcjonera. Wiemy o jednej takiej osobie - sekretarzu generalnym Łukaszu Wachowskim. Niewykluczone, że Kulesza - podobnie jak rok temu w przypadku negocjacji z Michniewiczem i Adamem Nawałką - także tym razem wysłał propozycję umowy obu faworytom. Bento najprawdopodobniej jest jednym z nich, ale wciąż nie można przesądzać, że to on poprowadzi Polaków w eliminacjach mistrzostw Europy.

Dobrze jednak, gdyby tak się stało. To - jak na poziom reprezentacji Polski i możliwość PZPN - bardzo solidny selekcjoner, który z Koreą Południową osiągnął dobry wynik, a przy tym zbudował silne więzi z zawodnikami i proponował styl gry, z którego powinni być zadowoleni ofensywni piłkarze - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, najgłośniej narzekający w Katarze na przesadną zachowawczość swojej drużyny.

Zacząć należy od końca. Gdy Korea Południowa przegrała w 1/8 finału mistrzostw świata z Brazylią (1:4), Bento na pomeczowej konferencji powiedział, że był to jego ostatni mecz, a decyzję o odejściu z kadry podjął już we wrześniu. Wcześniej - przez pół roku - negocjował z koreańską federacją warunki nowego kontraktu. Zależało mu na czteroletniej umowie, wiążącej go do następnego mundialu. Federacja wolała podpisać z nim krótszą umowę, ale z możliwością jej przedłużenia, np. na zasadzie 3 lata + dodatkowy rok lub też 2 lata + 2 lata. Przed mundialem Bento nie zdradził jednak piłkarzom, że w Katarze poprowadzi ich po raz ostatni. Zrobił to dopiero po odpadnięciu z Brazylią, która - co zgodnie przyznał i on, i piłkarze - rozegrała tego dnia swój najlepszy mecz i była całkowicie poza zasięgiem.

Koreańscy piłkarze, którzy pojawili się później w strefie mieszanej, by porozmawiać z dziennikarzami, zdradzili, że gdy Bento ogłosił swoją decyzję i każdemu z nich podawał rękę, wielu nie powstrzymało łez. Przyznał to In-beom Hwang, pomocnik Olympiakosu Pireus, który dziękował Portugalczykowi za wprowadzenie go do kadry i konsekwencję, z jaką na niego stawiał, niekiedy pomimo krytyki kibiców. W rozmowie z dziennikarzami wciąż wzruszony był Hee-chan Hwang z Wolverhampton. - Wzniósł nas na wyższy poziom. Jestem mu po prostu wdzięczny. Dzięki niemu jestem takim piłkarzem - mówił o Bento, a dziennikarze relacjonowali, że z trudem powstrzymywał w tym czasie łzy. Woo-young Jung porównał Bento do cementu, który scala różne cegły, tworząc solidną ścianę. - Łączył nas. Trzymał nas wszystkich razem, nawet gdy szło nam nieco gorzej. Nie każda chwila przez te lata była przecież idealna. Ale to normalne. Najważniejsze, że trener był taki sam na dobre i na złe. Wierzył w nas - mówił Woo-young Jung z Al-Sadd.

I najważniejsza wypowiedź - także w kontekście możliwej pracy Bento z reprezentacją Polski: - Nigdy nie miałem wątpliwości co do stylu gry, który proponował - stanowczo oświadczył Heung-min Son, skrzydłowy Tottenhamu, będący największą gwiazdą reprezentacji i kapitanem, autorytarnie wybranym przez Bento. - Po drodze wiele osób miało zastrzeżenia co do naszej gry, ale ostatecznie wszyscy byli zadowoleni z tego, jak zagraliśmy na mundialu. Udało nam się zrealizować to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie cztery lata. Dużo trenerowi zawdzięczamy. Nie znam słów, by odpowiednio mu podziękować. Życzę mu wszystkiego najlepszego w dalszej karierze - mówił.

Niezadowolenie z gry, o którym wspomina Son, dotyczy jednak zupełnie innych kwestii niż w przypadku Polaków narzekających na zachowawczą i bierną grę reprezentacji Czesława Michniewicza. Koreańczycy od pierwszych meczów z Bento na ławce chcieli dominować w meczach poprzez posiadanie piłki, grę pozycyjną i rozpoczynanie akcji od środkowych obrońców krótkimi podaniami. Nie byli jednak przy tym naiwni i nie zrezygnowali całkowicie z długich zagrań do szybkich skrzydłowych, m.in. Sona. Wielu kibiców narzekało jednak, że taka gra jest nudna, a w meczach z silniejszymi rywalami z kontynentu, np. z Japonią, naraża Koreę na straty piłki. Oczami wyobraźni widzieli już mecze z Portugalią, Urugwajem i Ghaną w mistrzostwach świata i obawiali się, że taki styl się w nich nie sprawdzi. W dodatku taka gra - cierpliwa, uporządkowana, a jednocześnie dość prosta - kontrastowała ze stereotypowym obrazem południowokoreańskiego futbolu, który od lat 80. opierał się na walce, wybieganiu i nieustępliwości. Koreańczycy przyzwyczaili się, że nie mają wielkich piłkarzy i na każdy sukces muszą ciężko zapracować.

Tymczasem Bento od początku próbował przekonać ich, że mogą wygrywać inaczej. Upraszczając - z piłką przy nodze. Bywał w tym przekonywaniu mniej i bardziej skuteczny - z 60 meczów wygrał 38, zremisował 13, a przegrał 9. Problem w tym, że dwukrotnie przegrał najważniejsze i najbardziej prestiżowe mecze z Japonią po 0:3 - raz towarzysko, a raz w Pucharze Azji Wschodniej. Koreańscy dziennikarze relacjonowali też, że część zwycięstw w eliminacjach mundialu kadra Bento odnosiła w nudnym stylu: kołysała rywalami kolejnymi podaniami, ale przy okazji usypiała też trybuny. Posiadanie piłki nie przekładało się bowiem na liczbę stwarzanych okazji. W lepszych okresach - choćby na przełomie 2021 i 2022 roku - Korea potrafiła odnosić efektowne zwycięstwa - 3:0 z Irakiem, 2:0 z Iranem, 5:1 z Islandią. Nigdy jednak Bento nie dążył na siłę do bycia efektownym.

Wątpliwości, że styl, który sprawdził się w eliminacjach mundialu w Katarze, nie wystarczy na samych mistrzostwach, wzbudziła też porażka 1:5 w sparingu z Brazylią. Koreańczycy bali się, że silniejsi rywale wręcz skorzystają z odważnej gry ich reprezentacji. Ale tak się nie stało. Na mundialu Korea zremisowała 0:0 z Urugwajem, rozgrywając pierwszy kwadrans tak dobrze, że koreańscy dziennikarze uznali go za modelowy dla Bento, a później przegrała 2:3 z Ghaną, choć stworzyła znacznie więcej okazji do strzelenia gola. Na koniec wygrała 2:1 z Portugalią i dzięki korzystnemu wynikowi w równoległym meczu pierwszy raz od dwunastu lat wyszła z grupy. Kibice uznali to za sporą niespodziankę, bo faworytów do awansu upatrywali w Portugalczykach i Urugwajczykach. Z kolei wysoką porażkę z Brazylią wszyscy przyjęli ze zrozumieniem. Po mundialu 33 proc. Koreańczyków w ankiecie Hankook Research stwierdziło, że federacja popełniła błąd, pozwalając Bento odejść. Jej decyzję poparło 20 proc. pytanych osób. Reszta nie miała zdania.

Tak czteroletni pobyt Bento w Korei - już po rozstaniu - podsumował "Yonhap news": "Był selekcjonerem upartym albo przekonanym do wszystkiego, co robi - zależy, jak na to spojrzeć. Przez większość czasu trzymał się swojej ulubionej taktyki, stylu i piłkarzy. Trzeba mu oddać, że rzeczywiście - jak mówi - stworzył nową tożsamość tej reprezentacji. Nie zmieniał się i nie cofał nawet, jeśli mierzył się z faworytami. Wynikami na mundialu uciszył swoich krytyków. Zapewnił drużynie dwie cechy, których brakowało jej w ostatnich latach: stabilność i jasną strukturę. Wyszło na jego".

Podobnie uznali kibice, którzy tłumnie stawili się na lotnisku, gdy Bento odlatywał do Portugalii. Przygotowali transparenty, bili mu brawo i dziękowali. On zapewniał, że zawsze będzie dobrze wspomniał pobyt w Korei. Wcześniej, jeszcze w Katarze, zdążył rozliczyć się przed kamerami z ostatnich czterech lat. - Mieliśmy w tym czasie pewne problemy, które nie pozwoliły nam się rozwijać tak płynie, jak mogliśmy - mówił, a dziennikarze domniemywali, że miał na myśli pandemię koronawirusa, która zatrzymała reprezentacyjne życie na jedenaście miesięcy. - Ale piłkarze zawsze wierzyli w sposób, w jaki pracuję, w mój styl gry i moją wizję jako lidera. Dlatego tak dobrze oceniam tę pracę. Wyniki, które osiągnęliśmy, są dobre. Sposób, w jaki to robiliśmy, jest dobry. Odważny. Jestem dumny z chłopaków i cieszę się z tej pracy - wyznał.

Wyważony, doświadczony i spokojny Bento wygląda na kogoś, kogo potrzebuje reprezentacja Polski

Bento spełnia jedno z najważniejszych wymagań Kuleszy (tak przypuszczamy, gdyż oficjalnie nigdy nie mówił o kryteriach przy poszukiwaniu selekcjonera) - już wcześniej pracował z reprezentacją. Nie tylko przez cztery lata z Koreą Południową - najdłużej w jej historii, ale tyle samo prowadził też Portugalię - między 2010 a 2014 rokiem, osiągając półfinał Euro 2012 i rozczarowując odpadnięciem w grupie na mistrzostwach świata w Brazylii. Na pracę z Portugalią zapracował świetną postawą w Sportingu, w którym, zaczynał trenerską karierę, mając 35 lat. Mimo braku doświadczenia w pracy z dorosłymi piłkarzami, uporządkował chaos w klubie, zdobył dwa razy zdobył Puchar Portugalii i Superpuchar. Był bliski zdobycia mistrzostwa i pierwszy raz w historii klubu awansował też do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Poza tym - Bento prowadził też dwie wielkie gwiazdy: Cristiano Ronaldo będącego u szczytu kariery i Heung-min Sona, który w Korei jest równie wielką gwiazdą, jak Robert Lewandowski w Polsce. Do obu potrafił dotrzeć. Z oboma się dogadywał. Do obu dostosowywał też grę drużyny, za co był chwalony, gdy przynosiło to zwycięstwa, a ganiony po porażkach. Niezależnie od wyników - ani w Portugalii, ani w Korei - nie zmieniał znacząco swojego stylu. I znów: czasem było to postrzegane jako zaleta, czasem jako wada. Faktem jest, że obie gwiazdy strzelały u niego sporo goli i miały duży wpływ na grę swoich zespołów. Przynajmniej teoretycznie - Lewandowski i Zieliński, ofiary taktyki Michniewicza, u Bento powinni częściej grać w piłkę tak, jak lubią.

Bento ma opinię stonowanego we wszystkim co robi. W porównaniu z Sousą uchodzi w Portugalii za pragmatyka i znacznie lepszego trenera, który ma jasno sprecyzowany swój styl gry i nie szuka alternatywy dla podstawowego planu. Nie stara się też być atrakcyjnym dla mediów. Dziennikarzy trzyma na dystans. Na ich pytania odpowiada krótko, czasami wręcz niechlujnie. Koreańczycy twierdzili, że kompletnie nie przejmuje się ich opiniami ani odczuciami kibiców. W Katarze był jeszcze bardziej tajemniczy. Rzadko otwierał treningi dłużej niż na kwadrans. Już wcześniej nie chciał dzielić się informacjami, którzy piłkarze narzekają na urazy, a już przed najważniejszym turniejem wręcz jego obsesją było ukrycie stanu zdrowia Sona, który do Kataru leciał świeżo po kontuzji. Z całą resztą - przełożonymi, piłkarzami i współpracownikami - Bento wydawał się mieć dobre relacje. Min-jae Kim, obrońca Napoli, chwalił go za przygotowanie taktyczne: "Jest bardzo zorientowany na szczegóły. Wie, czego chce i potrafi to przekazać w prosty sposób. Przez cztery lata niewiele zmienialiśmy, więc doskonale znaliśmy swoje mocne i słabe strony" - mówił.

Kilka dni temu Bento skomentował też wybór portugalskiej federacji, która zdecydowała, że nowym selekcjonerem będzie Roberto Martinez - pierwszy obcokrajowiec od 15 lat. Jego opinia - w połączeniu z doniesieniami o prawdopodobnej pracy w PZPN - jest tym bardziej ciekawa. - Najważniejsze według mnie jest to, by federacja wierzyła w trenera, którego zatrudnia. Kluczowa jest jakość trenera, a ona nie ma nic wspólnego z narodowością. W pierwszej kolejności trzeba oceniać umiejętności trenera i to, co może wnieść do drużyny. Jeśli ktoś krytykuje kogokolwiek za wybór obcokrajowca, to brakuje mu zdrowego rozsądku - podsumował w "Record".

Ciekawe, czy mówiąc to wszystko, cały czas odnosił się tylko do Roberto Martineza i Portugalii.