Były piłkarz Paulo Bento: Radził sobie z Ronaldo, to z Lewandowskim by się dogadał

Saga związana z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski zdaje się dobiegać końca. We wtorek prezes PZPN, Cezary Kulesza zdradził, że wybrał już następcę Czesława Michniewicza. - Można powiedzieć, że wiem już, kto będzie, z tym że decyzyjność zostaje po drugiej stronie. (…) Czekam na akceptację - powiedział, a następnie dodał, że chodzi o zagranicznego trenera. Z kolei w czwartek 19 stycznia TVP Sport doniosło, że nowym szkoleniowcem Biało-Czerwonych najprawdopodobniej zostanie Paulo Bento - były selekcjoner Korei Południowej.

Były piłkarz Legii nie ma wątpliwości ws. Paulo Bento. "Porządny człowiek". Poradzi sobie w reprezentacji Polski

Na temat Portugalczyka już kilka dni temu wypowiedział się Andre Martins w rozmowie z WP SportoweFakty. Były gracz Legii Warszawa miał okazję współpracować z trenerem aż trzykrotnie - w Sportingu Lizbona, reprezentacji Portugalii i Olympiakosie Pireus. Piłkarz w samych superlatywach opowiadał o szkoleniowcu i podkreślił, że reprezentacja Polski może wiele zyskać, zatrudniając doświadczonego 53-latka.

Kandydat na selekcjonera reprezentacji zabrał głos. "Śmiać mi się chciało"

- Przede wszystkim jest bardzo porządnym człowiekiem. To chciałbym podkreślić, zanim cokolwiek powiem o kwestiach piłkarskich. Bento bardzo dba o tych, z którymi pracuje. Dba nie tylko o sztab współpracowników, ale również piłkarzy - ocenił.

Media i eksperci krytykowali byłego selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza, za defensywny styl gry. Naszej kadrze udało się po raz pierwszy od 36 lat awansować do 1/8 finału mistrzostw świata, ale taktyka pozostawiała wiele do życzenia. Trenerowi zarzucano, że zbyt mocno skupia się na obronie, przez co nie potrafi wykorzystać potencjału ofensywnych zawodników, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński. Zdaniem Martinsa, takiego problemu nie powinien mieć Bento, którego filozofia gry skupia się przede wszystkim na ataku.

- Trener lubi ofensywną piłkę. To nie jest strategia na zasadzie, że się bronimy i czyhamy na błąd przeciwnika. Nie, Bento lubi, gdy to jego zespół ma piłkę, gdy to jego drużyna wymienia dużo podań, dominuje pod tym względem. Powiedziałbym, że po prostu lubi grę do przodu. (…) Według mnie Bento znalazłby sposób na to (wydobycie potencjału z zawodników ofensywnych, przyp.red.). Pracował przecież z Cristiano i z wieloma innymi gwiazdami. Dobrze sobie radził z Ronaldo, to i z Lewandowskim by się dogadał. A ze względu na to, że lubi taki styl gry, o jakim mówiłem, wydaje mi się, że nie byłoby problemu z lepszym wykorzystaniem Zielińskiego czy Lewandowskiego - kontynuował.

Zdaniem Martinsa Bento jest idealnym kandydatem na selekcjonera nie tylko ze względu na bogate doświadczenie. Portugalczyk znakomicie rozpracowuje taktykę przeciwników i potrafi przekazać uwagi drużynie. Martins uważa, że Bento mógłby również pomóc reprezentacji Polski odzyskać spokój po ostatnich skandalach.

Prawnicy analizują umowę nowego selekcjonera. Kulesza: "Niektórzy się zdziwią"

O tym, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, przekonamy się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. W środę 25 stycznia odbędzie się zjazd zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy też powinna zapaść ostateczna decyzja.