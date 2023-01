Kim jest Paulo Bento? W Portugalii mówią na niego "Pożeracz Pucharów"

Kto obejmie reprezentację Polski po Czesławie Michniewiczu? Cezary Kulesza potwierdził, że kadrę poprowadzi zagraniczny selekcjoner. W czwartek TVP Sport przekazało, że wybór prezesa PZPN padł na Paulo Bento. Podpisanie kontraktu oraz oficjalne przedstawienie nowego selekcjonera mają nastąpić w przyszłym tygodniu.

Kim jest Paulo Bento? Oto sylwetka prawdopodobnego selekcjonera reprezentacji Polski

Paulo Bento karierę piłkarską rozpoczął w 1988 r. w barwach Benfiki i grał na pozycji defensywnego pomocnika. Przez kilka następnych lat występował w Estreli Amadora i Vitorii Guimaraes. W 1994 r. wrócił do Benfiki, a dwa lata później przeniósł się do hiszpańskiego Realu Oviedo. W tym zespole rozegrał 139 meczów. Następnie został zawodnikiem Sportingu, z którym sięgnął po mistrzostwo w 2002 r. Dwa lata później zakończył karierę. Bento był także reprezentantem Portugalii. W narodowych barwach zadebiutował w 1992 r. w meczu z Hiszpanią. Łącznie w kadrze pojawił się na boisku 35 razy i dotarł z nią do półfinału mistrzostw Europy 2000.

Niemal od razu po zakończeniu kariery Bento rozpoczął pracę jako trener. Najpierw prowadził drużyny młodzieżowe Sportingu, a następnie w 2005 roku przejął dorosły zespół. Pracował tam przez cztery lata i w tym czasie dwukrotnie sięgnął po Puchar i Superpuchar Portugalii. Z tego powodu w Portugalii nadano mu przydomek "Papa-Taças", czyli "Pożeracz Pucharów". W 2009 r. rozstał się z klubem po słabym początku sezonu.

Po zakończeniu pobytu w Lizbonie Bento objął reprezentację Portugalii. Pracę w kadrze rozpoczął w bardzo dobrym stylu i w 2012 r. awansował do półfinału Euro 2012. Kolejne lata nie należały do udanych. Selekcjoner rozczarował na mundialu 2014 i nie wyszedł z dość łatwej grupy (USA, Niemcy, Ghana). Mimo tego zachował pracę, ale wyniki kadry się nie poprawiły i został zwolniony po porażce z Albanią w eliminacjach do Euro 2016.

Po dwóch latach bezrobocia Bento wrócił do pracy klubowej. Najpierw przez dwa miesiące prowadził Cruzeiro, gdzie jego średnia punktów wynosiła jedynie 1,0. Później trafił do Olympiakosu Pireus. W greckim klubie radził sobie już lepiej, ale pracował tam tylko osiem miesięcy i został zwolniony z powodu serii porażek.

Pod koniec 2017 r. Bento rozpoczął azjatycką przygodę. Najpierw prowadził Chongqing Lifan. W tym zespole furory nie zrobił. Wygrał tylko pięć meczów na 15 i po pół roku zakończył współpracę. W sierpniu 2018 roku przejął reprezentację Korei Płd. Z tą kadrą dotarł do ćwierćfinału Pucharu Azji, gdzie odpadł z Katarem, a następnie wygrał Puchar Azji Wschodniej. Bento odniósł również duży sukces podczas zeszłorocznego mundialu. Jego Korea Południowa wyszła z bardzo trudnej grupy (Portugalia, Urugwaj i Ghana), a w 1/8 finału trafiła na Brazylię. Ekipa z Ameryki Południowej była już znacznie lepsza i pewnie wygrała 4:1. Bento po mistrzostwach świata odszedł z kadry, ale decyzję o zakończeniu współpracy podjął jeszcze przed mundialem. Spowodowane było to brakiem porozumienia z federacją w sprawie długości kontraktu.

