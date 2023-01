Kandydat na selekcjonera reprezentacji zabrał głos. "Śmiać mi się chciało"

Saga związana z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski zdaje się dobiegać do końca. Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że osiągnął wstępne porozumienie z nowym selekcjonerem. Nazwisko jest jeszcze nieznane, ale wiadomo, że nie będzie to Polak.

Przez ostatnie tygodnie kilku (jeśli nie kilkunastu) polskich trenerów było wymienianych w kontekście prowadzenia kadry. Najczęściej wspominany był Jan Urban, który pozostaje bezrobotny po odejściu z Górnika Zabrze. Kilku polskich ekspertów wskazywało go jako swojego faworyta w wyścigu o posadę selekcjonera, m.in. Dariusz Dziekanowski i Kamil Kosowski.

- Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z Jankiem Urbanem. Widać, że chciałbym poprowadzić tę kadrę, że to dla niego życiowa szansa. On nie czuje się gorszy od zagranicznych trenerów - stwierdził Roman Kołtoń w programie "Nocne Gadki" na kanale Meczyki na YouTube. - Reprezentacja Polski? Całkiem możliwe, że nadszedł idealny moment w mojej trenerskiej karierze na takie wyzwanie. Poza tym ja już rok temu nie odmówiłem prezesowi PZPN, gdy mnie wstępnie zapytał, czy byłbym zainteresowany prowadzeniem reprezentacji Polski – mówił Urban w grudniu zeszłego roku.

Jednak jak sam przyznaje w rozmowie z WP Sportowe Fakty, telefon od Cezarego Kuleszy nigdy nie nadszedł - Prezes się ze mną nie kontaktował. Miło, gdy ludzie mówią o człowieku w kontekście prowadzenia reprezentacji. To w jakimś stopniu potwierdza, że jest się w gronie kandydatów do pracy z kadrą. Fajna sprawa, ale bardzo spokojnie patrzyłem na to, co dzieje się dookoła mnie. Powiem tak: nie wiem dlaczego, ale byłem przekonany, że związek pójdzie w kierunku zatrudnienia trenera zagranicznego – powiedział Urban.

Trener wprost stwierdził, że nie jest entuzjastą pomysłu zatrudnienia zagranicznego szkoleniowca. - Ja jestem zwolennikiem polskiego trenera - i w polskiej piłce klubowej, i reprezentacyjnej. Dlaczego? Mieliśmy już wiele przykładów, że nie ma wielkiego "wow", gdy przychodzi do nas trener z obcego kraju. Oczywiście będę życzył selekcjonerowi jak najlepiej, a jeżeli rozwinie drużynę i poprawi wyniki, to już w ogóle super. Natomiast trudno mi w to uwierzyć. Na pewno opcja zagraniczna będzie również dużo więcej kosztować. Jeżeli płaci pan większą sumę za samochód, to liczy pan, że będzie jeździł zdecydowanie lepiej – argumentuje.

- Śmiać mi się chciało, że spodobał nam się trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej po tym, jak zrugał drużynę w szatni. Nie o to chodzi w dzisiejszej piłce. Wiem, że u nas jest często myślenie, że powinien przyjść człowiek, który złapie szatnie i nią ruszy. No nie. Później dziwimy się, że brakuje nam jednego czy drugiego. Nie ma też większego znaczenia, czy dany szkoleniowiec trenował wcześniej reprezentację, czy ma nazwisko. Oczywiście, taki z doświadczeniem na arenie międzynarodowej ma lekką przewagę. Natomiast jeżeli wcześniej pracował z inną kadrą, to jednak otaczał się w innym kręgu kulturowym, zarządzał inną grupą ludzi, o innych umiejętnościach, przy innych wymaganiach. Zmian jest mnóstwo – dodał Urban.

