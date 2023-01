Wymarzony kandydat na selekcjonera jednak nie dla Polski? Łączą go z dużym klubem

Media wskazywały Herve Renarda jako potencjalnego kandydata na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Zatrudnieniem Francuza miała być zainteresowana również reprezentacja Belgii, ale sam przyznał, że "to fałszywe informacje". Po dobrym występie reprezentacji Arabii Saudyjskiej na mundialu w Katarze 54-latek stał się rozchwytywanym trenerem, a media łączą go z powrotem do piłki klubowej. Zespołem zainteresowanym jego usługami ma być francuskie OGC Nice.

REKLAMA

Zobacz wideo O lepszym starcie Świątek nie mogła marzyć! [SPORT.PL LIVE]

Herve Renard jednak nie dla Polski? OGC Nice zainteresowane Francuzem

OGC Nice poszukuje trenera, ponieważ 9 stycznia zwolniony został Lucien Favre. Drużyna pod wodzą szwajcarskiego szkoleniowca awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, ale we francuskiej Ligue 1 zajmuje dopiero 10. miejsce. Właśnie Herve Renard miałby wyprowadzić zespół z kryzysu i zdaniem dziennikarzy "L'Equipe" to on jest jednym z głównych kandydatów do pracy w klubie z Lazurowego Wybrzeża. Jeszcze w tym tygodniu władze Nicei miałby spotkać się z Renardem, by przedyskutować ewentualną wizję rozwoju zespołu.

Trenerami, którymi również interesuje się OGC, są Julien Stephan i Domenico Tedesco. Pierwszy pozostaje bezrobotny po zwolnieniu ze Strasbourga, a drugi po zwolnieniu z RB Lipsk. Podpisanie kontraktu z jednym z nich byłoby tańsze dla klubu niż sprowadzenie Renarda. Selekcjoner reprezentacji Arabii Saudyjskiej do czerwca 2027 roku jest związany kontraktem, w którym zawarto klauzulę odstępnego.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Herve Renard w zeszłym tygodniu był gościem podcastu "RMC Sport After Galaxy". Na pytanie o ewentualną przyszłość bez wahania odpowiedział "wszystko jest możliwe". W przeszłości 54-latek pracował już w piłce klubowej. W latach 2013-2014 prowadził FC Sochaux, a w 2015 roku przez prawie sześć miesięcy prowadził Lille.