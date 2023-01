Iwanow wskazał wymarzonego selekcjonera reprezentacji Polski. "Tylko on to ma"

Umowa Czesława Michniewicz z Polskim Związkiem Piłki Nożnej wygasła 31 grudnia 2022 roku i od tamtej pory reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. Media informowały już o kilku potencjalnych trenerach, którzy mogliby pracować z kadrą, ale prezes Cezary Kulesza nadal nie podjął decyzji. Wiadomo natomiast, że nowym selekcjonerem prawdopodobnie nie zostanie Polak. W programie "International Level" na kanale youtubowym Meczyki.pl idealnego kandydata na trenera reprezentacji wskazał dziennikarz Bożydar Iwanow.

REKLAMA

Zobacz wideo MŚ w piłce ręcznej. Adam Morawski: Gratuluję Słoweńcom, bo wszystkie nasze mankamenty odkryli

Bożydar Iwanow wskazuje kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski. "Człowiek, który zna realia"

Według eksperta takim trenerem jest Nenad Bjelica. 51-latek w przeszłości był piłkarzem m.in. Realu Betis i reprezentacji Chorwacji, a jako trener pracował w m.in. w Dinamie Zagrzeb i Lechu Poznań. Zdaniem eksperta to właśnie Chorwat jest w stanie spełnić oczekiwania, pracując z kadrą.

- Byłem za tym, żeby spotkać się z Bjelicą, który: mówi po polsku, pracował u nas, był dwa razy blisko mistrzostwa Polski, osiągał sukcesy jako piłkarz, ma doświadczenie z ligi hiszpańskiej i z Bundesligi i pracował z drużynami, grającymi w Lidze Mistrzów - wymienia ekspert.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Najważniejszym argumentem Iwanowa jest fakt, że chorwacki szkoleniowiec jest zaznajomiony z polską piłką i mógłby przełożyć to na pracę z reprezentacją. - To byłby człowiek, który już zna realia polskiego futbolu. Wie, jacy są tutaj zawodnicy i co można z nimi zrobić - dodaje dziennikarz.

Ponadto Bożydar Iwanow zaznacza, że w kadrze nie musi pracować znany trener, a sztab ludzi dobrze zaznajomiony z postawionymi przed nimi celami. - To nazwisko, to nie musi być takie "wow, zatrudniliśmy Gerrarda, Renarda, Petkovicia". To powinien być projekt obudowany sztabem ludzi i żeby to miało ręce i nogi - zakończył dziennikarz Polsatu Sport.

Nenad Bjelica z objęciem stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski łączony był już w grudniu. Wtedy to Chorwat przyznał, że ewentualna oferta od PZPN byłaby dla niego "zaszczytem i wyzwaniem".