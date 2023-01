Dobra wiadomość dla reprezentacji Polski. Wieloletni sponsor zostaje na dłużej

Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja o możliwej rozłące Biedronki i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Biznesowi miała zagrażać atmosfera wokół kadry. Po mundialu w Katarze nie wiadomo było, co z przyszłością Czesława Michniewicza, którego umowa ostatecznie nie została przedłużona. Do tego tzw. afera premiowa związana z nagrodą finansową dla reprezentacji Polski za awans do 1/8 finału MŚ od premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie jednak obie strony doszły do porozumienia i ich umowa potrwa kolejne kilka lat.

Biedronka i PZPN z nową umową. "Zaufany partner"

Na oficjalnej stronie Polskiego Związku PIłki Nożnej czytamy, że Biedronka pozostanie sponsorem reprezentacji Polski do 31 lipca 2026 roku. A więc do roku, w którym dobędą się mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Turniej poprzedza Euro 2024, do którego eliminacje ruszą już w marcu bieżącego roku. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będą Czechy.

Biedronka i PZPN współpracują ze sobą od 2010 roku. "Sieć sklepów Jeronimo Martins będzie wspierać zarówno pierwsze reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, jak też kadry młodzieżowe od lat 15 do 21" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

- Jako największa organizacja sportowa chcemy grać z najlepszymi na rynku. Z Biedronką współpracujemy już od 12 lat. To pokazuje, że długofalowa kooperacja z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jest dla sponsorów bardzo cenna. My również cieszymy się, że możemy rozwijać piłkę nożną z tak solidnym i zaufanym partnerem u boku. Razem możemy więcej – powiedział Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na mocy zawartej umowy Biedronka będzie mogła posługiwać się tytułem: "Oficjalnego Sponsora Piłkarskiej Reprezentacji Polski" oraz "Oficjalnego dostawcy warzyw i owoców" w odniesieniu do wszystkich drużyn objętych umową. Jej logo pojawi się też na bandach, ściankach konferencyjnych, zaproszeniach, biletach i stronie internetowej PZPN. Do tego w sklepach sieci pojawią się licencjonowane produkty związku.

- Biedronka od lat wspiera drużynę będącą w sercu wszystkich Polaków, przeżywając wspólnie z naszymi klientami momenty największych emocji sportowych. Przedłużenie umowy jest naturalną konsekwencją doskonałej współpracy, jednak tym razem chcemy pójść o krok dalej i razem z naszym partnerem, PZPN, chcielibyśmy zaproponować wszystkim Polakom specjalną linię produktów, stworzoną wokół biało-czerwonych barw. Łączy nas nie tylko piłka, ale również misja promocji zdrowego stylu życia i odżywiania, tak ważnego dla nas wszystkich – powiedział Maciej Łukowski, członek zarządu i dyrektor działu zakupów sieci Biedronka.