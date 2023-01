Zaskakujące nazwisko. Ćwiąkała mówi, do którego trenera powinien zadzwonić Kulesza

Steven Gerrard, Paulo Bento, Herve Renard i Vladimir Petković to trenerzy, z którymi kontaktował się Cezary Kulesza w poszukiwaniu następcy Czesława Michniewicza. Trudno doszukać się u nich wielu cech wspólnych, by na tej podstawie naszkicować portret selekcjonera, który byłby ideałem prezesa PZPN - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

"PZPN mógłby uderzyć do takiego trenera jak Marcelino Garcia Toral"

Lista potencjalnych kandydatów, która przewinęła się przez media, była dużo większa. Teraz padło kolejne zaskakujące nazwisko na medialnej giełdzie. Dziennikarz Tomasz Ćwiąkała uważa, że Polski Związek Piłki Nożnej powinien rozważyć kandydaturę 57-letniego Hiszpana Marcelino Garcii Torala

- Ja uważam, że PZPN mógłby uderzyć do takiego trenera jak Marcelino Garcia Toral. To nie jest oczywiście półka Diego Simeone. Nie wiem, czy warunki finansowe, które mógłby zaproponować PZPN, to byłoby coś, co Marcelino by zaakceptował - powiedział Ćwiąkała w programie "Pogadajmy o piłce".

Dlaczego wybór padł na niego? - Ja bym go rozważył, bo preferuję grę z kontrataku, ale intensywną, bardzo ofensywną, taki bezpośredni futbol. Jak przekładam sobie Bilbao, Villarreal czy Valencię prowadzone przez Marcelino na reprezentację Polski, to czysto na papierze, ja bym to widział - dodał Ćwiąkała.

Jego zdaniem Hiszpan raczej odrzuciłby jednak ofertę prowadzenia reprezentacji Polski.

- Marcelino czekał na reprezentację Hiszpanii. Odrzucił wiele ofert z Primera Division. Cały czas jest bezrobotny. Myślę, że tę ofertę by odrzucił, natomiast jeśli chodzi o kandydatury w miarę realne, na miejscu PZPN, na pewno do tego trenera bym zadzwonił - uważa Ćwiąkała.

Marcelino Garcia Toral prowadził w swojej karierze m.in. Sporting Gijon, Recreativo Huelva, Racing Santander, Real Saragossa, Sevillę, Villarreal CF. Ostatnim jego klubem był Athletic Bilbao. Od czerwca ubiegłego roku jest bezrobotny.

Według informacji, do jakich dotarł Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl, PZPN obrał kierunek zagraniczny. Selekcjoner może być Polakiem, ale najprawdopodobniej wówczas, gdy opcje zagraniczne nie wypalą.

Nowy trener reprezentacji Polski powinien być znany do 25 stycznia.