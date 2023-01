Kołtoń ujawnia: PZPN kontaktował się z Diego Simeone

Diego Simeone selekcjonerem reprezentacji Polski? Brzmi niedorzecznie, ale jak zapewnia Roman Kołtoń, były takie przymiarki. W programie "Prawda Futbolu" na YouTubie ujawnił, że ze słynnym Argentyńczykiem rozmawiali w tej sprawie przedstawiciele PZPN.

Diego Simeone był na celowniku PZPN. "To jest fakt"

- Wczoraj przedstawiciele PZPN skontaktowali się z Diego Simeone. To jest fakt, który potwierdził mi prezes Kulesza. Stanowisko jest następujące - Simeone chce wypełnić kontrakt z Atletico, a jedyną reprezentacja, jaką zamierza prowadzić jest Argentyna - jasne przesłanie - zdradził Kołtoń.

Pozycja Simeone w Atletico Madryt ostatnimi czasy znacznie osłabła. Klub nie awansował do fazy play-off europejskich pucharów, a w lidze hiszpańskiej zajmuje dopiero 5. miejsce. W poprzedniej kolejce przegrał u siebie z FC Barceloną 0:1. Mimo to w Madrycie wciąż mają do niego zaufanie.

Simeone odmówił Polsce. "Warto próbować"

Propozycja z Polski nie przekonała Argentyńczyka do zmiany otoczenia. 52-latek bez dłuższego wahania odmówił. - Warto próbować. Takie nazwisko gwarantowałoby wiele - mówi mi Kulesza. On ma przekonanie, że chce zatrudnić, kogoś, kto przemówi do piłkarzy charyzmą. Kluczem jest charyzma - usłyszałem wczoraj - ciągnął Kołtoń.

Diego Simeone z Atletico Madryt związany jest od grudnia 2011. Z zespołem ze stolicy Hiszpanii sięgnął po Ligę Europy, Superpuchar Europy oraz puchar i mistrzostwo Hiszpanii. Udało mu się również dotrzeć do finału Ligi Mistrzów w 2014 r. Jego kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2024 r.